Taís Ilhéu Unicamp 2025: gabarito oficial já está disponível. Veja aqui

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ) divulgou, nesta quarta-feira, o gabarito oficial da Unicamp 2025 . Com isso, os mais de 58 mil candidatos que fizeram a prova já podem conferir as respostas e verificar seu desempenho na primeira fase . Foram disponibilizados os gabaritos de todos os modelos de prova (Q e Z; R e W; S e X; T e Y). Confira abaixo!

+ Quais foram as maiores notas de corte da Unicamp 2024?

Gabarito prova Q e Z

<span class="hidden">–</span> Comvest/Divulgação

Gabarito prova R e W

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Gabarito prova S e X

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Gabarito prova T e Y

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.