Luccas Diaz Baixe um simulado do Enem 2024 e pratique

Os professores insistem em dizer que uma das melhores formas de se preparar para o Enem é fazendo simulados – e eles, definitivamente, não estão errados. Como o próprio nome indica, um simulado nada mais do que é uma simulação do dia da prova, com a mesma duração e número de questões. Ao fazer um, estamos praticando não somente os conteúdos abordados, mas também a nossa própria condição – física e mental – para o grande dia. Faltando tão pouco para o Enem, praticar com um simulado é uma ótima pedida para quem quer dar aquele último gás.

O GUIA DO ESTUDANTE foi atrás e disponibiliza gratuitamente para você baixar o simulado da plataforma Amplia , rede de ensino presente em mais de 500 escolas brasileiras. A prova é idêntica a do Enem : são 180 questões, divididas em duas partes com 90 cada. A primeira comporta os cadernos de Linguagens e Ciências Humanas, e a redação, enquanto a segunda, Matemática e Ciências da Natureza.

Além do simulado, está disponível também o gabarito da prova, com comentários dos professores explicando a lógica por trás da resposta correta. A dica é ficar de olho nos erros e identificar dificuldades que ainda persistem.

+ Enem 2024: aulões online para revisar o conteúdo na reta final

Dicas para prestar o simulado

Um dos motivos para os professores indicarem tanto a resolução de simulados é que, ao imitar o dia de prova, estamos nos acostumando com o formato do exame e, por consequência, diminuindo a ansiedade e o estresse que ele pode causar. Por isso, tente reproduzir em casa as mesmas condições dos dias de Enem, incluindo a posição (nada de fazer a prova deitado na cama) e a duração (sem tempo extra só porque está em casa). Veja algumas dicas:

Continua após a publicidade

Escolha um local silencioso e sem distrações;

Avise amigos e familiares de que estará fazendo o simulado, para evitar interrupções;

Desligue o celular ou coloque-o no modo avião, como se estivesse no dia da prova;

Divida o tempo da mesma forma que o Enem. No primeiro dia, são 5h30 para 90 questões e a redação. No segundo dia, 5h para 90 questões;

Deixe bebidas e alimentos leves perto de você, para evitar idas à cozinha;

Assim como no Enem, faça pequenas pausas para ir ao banheiro e/ou esticar as pernas.

Baixe o simulado do Enem 2024

Para baixar o simulado do Enem 2024 basta clicar nos links abaixo e fazer o download do arquivo.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.