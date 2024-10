Ludimila Ferreira Simple past: estrutura, conjugação e tudo sobre o tempo verbal

Se aprender os tempos verbais em português já parece difícil, em outro idioma é um pesadelo, certo? Nem sempre! A Língua Portuguesa não é moleza, e a gramática de outros idiomas pode não ser tão desafiadora quanto a do nosso. Pelo menos no inglês , falar do passado é mais simples do que parece. Isso mesmo, estamos falando do simple past .

Por meio dele, você consegue se referir na Língua Inglesa a qualquer situação que tenha começado e terminado lá atrás. Inclusive, isso pode ser tanto sobre o que você comeu ontem como sobre a extinção dos dinossauros .

Abaixo, entenda o que é o ‘simple past’ e como ele funciona na prática!

+ Inglês no Enem: truques de última hora para se preparar para a prova

O que é o ‘simple past’?

O simple past (passado simples) é um tempo verbal da Língua Inglesa que indica situações e ações que ocorreram no passado e foram finalizadas naquele período . Você sabe que aprendeu o simple past quando consegue utilizá-lo para três situações: dizer frases afirmativas, negativas e fazer perguntas.

Continua após a publicidade

Nestas frases, é possível usar expressões de tempo como “ontem” (yesterday), “semana passada” (last week), “mês passado” (last month), “ano passado” (last year), entre outras. Porém, você também pode falar sem elas.

O past simple pode indicar:

Passado recente: Brian called yesterday. (O Brian ligou ontem.);

Brian called yesterday. (O Brian ligou ontem.); Passado distante: Dinosaurs walked the Earth a long time ago. (Dinossauros andaram sobre a Terra muito tempo atrás.);

Dinosaurs walked the Earth a long time ago. (Dinossauros andaram sobre a Terra muito tempo atrás.); Ação única: She talked to her manager. (Ela conversou com o gerente dela.).

She talked to her manager. (Ela conversou com o gerente dela.). Diversas ações: They invited their friends, ordered pizza and watched the game. (Eles convidaram seus amigos, pediram pizza e assistiram o jogo.).

+ 5 séries para aprender diferentes ‘tipos’ de inglês

A conjugação dos verbos no simple past

Para criar frases afirmativas no simple past, é necessário fazer a conjugação dos verbos para o passado. Na hora de aprender, não tem jeito, é preciso decorar , principalmente os verbos irregulares.

Continua após a publicidade

A maioria dos verbos regulares na Língua Inglesa é conjugado para o passado com a adição das letras “d” , “ed” ou “ied” no final. Porém, existem algumas exceções, como os verbos terminados em uma consoante, nos quais se duplica esta consoante antes da inclusão da flexão final.

Já os verbos irregulares possuem suas próprias conjugações e cada uma é única. Em ambos os casos, independentemente do sujeito , os verbos são conjugados da mesma forma.

Exemplos de conjugação de verbos regulares para o passado:

I work/worked (trabalhar);

You travel/travelled (viajar);

He live/lived (viver)

She study/studied (estudar);

It play/played (jogar);

You stop/stopped (parar);

We plan/planned (planejar);

They paint/painted (pintar).

+ 7 livros para quem quer começar a ler em inglês

Continua após a publicidade

Exemplos de conjugação de verbos irregulares para o passado:

I go/went (ir);

You send/sent (enviar);

He see/saw (ver);

She buy/bought (comprar);

It forget/forgot (esquecer);

You sleep/slept (dormir);

We teach/taught (ensinar);

They speak/spoke (falar);

Além disso, ainda existem os verbos irregulares que simplesmente não mudam, como “hurt” (machucar) e “read” (ler).

+ 4 dicas para treinar inglês com Inteligência Artificial

Estrutura do simple past

Como dito anteriormente, a conjugação de verbos, pelo menos dos verbos regulares, é bem simples. São eles que devem ser usados na hora de escrever frases afirmativas. Porém, a regra muda para formar frases negativas e perguntas.

Continua após a publicidade

Em ambas as situações, é necessário usar o verbo auxiliar “did” e manter o outro verbo em sua escrita original, independentemente se ele for regular ou irregular. No caso da flexão negativa, é possível utilizar a versão completa, “did not”, ou contraída, “didn’t”.

Exemplos:

Where did you meet my manager? (Onde você encontrou meu gerente?)

you my manager? (Onde você encontrou meu gerente?) I did not [didn’t] know you were here. (Eu não sabia que você você estava aqui.)

Para responder às perguntas feitas neste tempo verbal, basta utilizar “Yes, he did” (Sim, ele…), ou “No, he did not [didn’t]” (Não, ele não…).

+ 7 músicas em inglês para expandir o vocabulário

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.