Taís Ilhéu Local de prova do Enem 2024 está disponível

A espera acabou: o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) acabou de divulgar o cartão de confirmação do Enem 2024 , documento que contém o local de prova de cada candidato. Para acessar o seu, basta fazer o login na página do participante com o gov.br.

Durante o período de inscrição, os candidatos poderiam escolher a cidade de aplicação, mas a alocação nas escolas e universidades dentro do município é feita por ordem alfabética pelo próprio Inep. O cartão de confirmação apresentará o local de prova detalhado, com endereço e a sala de prova do participante.

De acordo com o Inep, constam no documento “número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso”.

Embora não seja obrigatório, o instituto recomenda que o candidato leve o cartão de confirmação nos dias de prova.

Calendário Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

