Taís Ilhéu Além do Brasil, conheça os outros 7 países que compartilham a Amazônia

Com mais de 5 milhões de km², a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, e ocupa impressionantes 59% do território brasileiro. Pois é, mais da metade do nosso país é floresta. O que muita gente não sabe, no entanto, é que não somos os únicos “donos” desse patrimônio incalculável – apenas 64% dela fica no Brasil. Outros sete países fronteiriços também tem sua porção de Amazônia – e, em alguns deles, ela chega a ocupar todo o território nacional.

+ Amazônia: tudo sobre o bioma e como ele cai no vestibular

O segundo país com maior porção da floresta, depois do Brasil, é o Peru, com 10% da Amazônia. Por lá, 61% do território nacional é ocupado por ela.

Veja a lista completa:

Continua após a publicidade

Brasil, com 64% da Amazônia ocupando 59% do território Peru, com 10% da Amazônia ocupando 61% do território Colômbia, com 6% da Amazônia ocupando 42% do território Bolívia, com 6% da Amazônia ocupando 43% do território Venezuela, com 6% da Amazônia ocupando 50% do território Guiana, com 3% da Amazônia ocupando 100% do território Suriname, com 2% da Amazônia ocupando 100% do território Guiana Francesa, com 1% da Amazônia ocupando 100% do território

Quer saber mais sobre Amazônia e sua importância para o Brasil e o mundo? Acesse a Revista de Atualidades do GUIA DO ESTUDANTE, que voltou de cara nova e no formato digital. Nesta edição, você encontra tudo que precisa saber sobre as muitas Amazônias – a floresta, o bioma, a bacia hidrográfica e mais.

Entre as matérias da edição estão:

A resenha de duas HQs para entender o lugar do indígena no Brasil;

Um perfil de Chico Mendes, ativista ambiental morto há 35 anos;

Mapas que ajudam a entender a dimensão da Amazônia;

Uma reflexão sobre como conciliar preservação com desenvolvimento na região;

A influência da Amazônia no clima global e muito mais!

Como baixar?

A edição já está disponível no Goread , aplicativo que funciona como uma banca virtual de revistas. Ele é disponibilizado gratuitamente para clientes da Vivo , mas também pode ser assinado de forma avulsa . Além das revistas do Guia do Estudante, o Goread reúne títulos como Superinteressante , Veja , Capricho , Revista Piauí , e muitos outros.