Julia Di Spagna Unicamp 2025: tente acertar as 11 questões mais difíceis da prova

Seguindo o padrão de apresentar uma prova atual, que conversa com o cotidiano dos estudantes, a Unicamp 2025 cobrou desde hits do Carnaval até expressões usadas nas redes sociais. Mas essa característica não implica em um exame com um grau de dificuldade menor. Algumas questões exigiam um raciocínio mais aguçado dos candidatos e poderiam dar trabalho na hora da resolução.

Pensando nisso, conversamos com os professores do Curso Anglo e reunimos as questões mais difíceis da prova . Confira abaixo quais são, considerando a numeração da prova Q e Z.

Física – Questão 10

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Biologia – Questão 72

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

História – Questão 28

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Literatura – Questão 45

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Matemática – Questão 56

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Filosofia – Questão 24

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Química – Questão 60

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Geografia – Questão 3

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Inglês – Questão 20

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Sociologia – Questão 34

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Português – Questão 36

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

