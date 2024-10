Taís Ilhéu Revise estes tópicos de Ciências Humanas para o Enem

Não é mais hora de tentar aprender aquele tópico impossível da Matemática, e nem decorar quem foram todos os presidentes do Brasil. A menos de duas semanas do Enem 2024, os estudantes devem direcionar todos os seus esforços para a revisão dos conteúdos mais cobrados na prova! Em Ciências Humanas , que abriga as disciplinas de História , Geografia , Sociologia e Filosofia , não pode ser diferente.

Que tal revisar os tópicos mais importantes da Idade Moderna e compreender os assuntos do momento na Geopolítica? Listamos abaixo quais são os temas mais frequentes de cada uma destas disciplinas no Enem .

O que mais cai em História

Para os cursinhos que todos os anos mapeiam os tópicos mais frequentes na prova, a Idade Moderna é de longe a que merece maior atenção dos candidatos. Mas nada de tentar decorar datas ou fatos específicos, é preciso compreender estes momentos da História e saber analisar seus antecedentes e consequências. Veja abaixo o que priorizar:

Idade Moderna : com um prazo curto, talvez este único tópico tome todo o seu tempo de revisão. Isso porque a Idade Moderna abarca vários acontecimentos marcantes entre o feudalismo e a consolidação do capitalismo. Entre eles estão as Grandes Navegações , o Renascimento , o Absolutismo e o Iluminismo ;

: com um prazo curto, talvez este único tópico tome todo o seu tempo de revisão. Isso porque a Idade Moderna abarca vários acontecimentos marcantes entre o feudalismo e a consolidação do capitalismo. Entre eles estão as Grandes Navegações , o Renascimento , o Absolutismo e o Iluminismo ; Brasil Colônia : corresponde ao período de 1500 a 1822, período em que o Brasil este sob domínio português. Vale revisar a economia da época, o início da escravidão e as relações comerciais envolvendo a colônia.

: corresponde ao período de 1500 a 1822, período em que o Brasil este sob domínio português. Vale revisar a economia da época, o início da escravidão e as relações comerciais envolvendo a colônia. Idade Contemporânea : aqui estão os acontecimentos mais recentes da história do mundo, da Revolução Francesa em diante. É o período de consolidação do capitalismo no mundo.

: aqui estão os acontecimentos mais recentes da história do mundo, da Revolução Francesa em diante. É o período de consolidação do capitalismo no mundo. Estado Novo e populismo : quer estudar um único presidente do Brasil para o Enem? Aposte em Getúlio Vargas ! Em especial, revise o período do Estado Novo, em que Vargas instaurou uma ditadura no país. Durantes estes anos, ele censurou a imprensa, perseguiu opositores e alinhou-se a governos fascistas europeus. Também criou a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e avançou em direitos sociais.

: quer estudar um único presidente do Brasil para o Enem? Aposte em Getúlio Vargas ! Em especial, revise o período do Estado Novo, em que Vargas instaurou uma ditadura no país. Durantes estes anos, ele censurou a imprensa, perseguiu opositores e alinhou-se a governos fascistas europeus. Também criou a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e avançou em direitos sociais. Idade Média : faça uma bela revisão sobre feudalismo, a organização social na época e o papel da Igreja.

O que mais cai em Geografia

Geopolítica: globalização , conflitos mundiais, disputa por recursos naturais, blocos econômicos e as ordens mundiais. Estes são alguns tópicos que vale a pena revisar em Geopolítica, assunto frequente na prova de Geografia do Enem.

globalização , conflitos mundiais, disputa por recursos naturais, blocos econômicos e as ordens mundiais. Estes são alguns tópicos que vale a pena revisar em Geopolítica, assunto frequente na prova de Geografia do Enem. Geografia Agrária : as commodities brasileiras, a modernização da agricultura no Brasil e as disputas por posse de terra são alguns assuntos bastante prováveis na disciplina. Na última edição, por exemplo, os candidatos responderam sobre o uso de agrotóxico nas plantações.

: as commodities brasileiras, a modernização da agricultura no Brasil e as disputas por posse de terra são alguns assuntos bastante prováveis na disciplina. Na última edição, por exemplo, os candidatos responderam sobre o uso de agrotóxico nas plantações. Geografia Urbana : Os problemas sociais urbanos são o principal ponto de atenção. Revise a questão de moradia, impactos ambientais como enchentes e deslizamentos, a organização das cidades e as questões de transporte.

: Os problemas sociais urbanos são o principal ponto de atenção. Revise a questão de moradia, impactos ambientais como enchentes e deslizamentos, a organização das cidades e as questões de transporte. Geografia Física : A Geografia Física é um campo extenso, que inclui o estudo das vegetações, relevos, o clima, a hidrografia e por aí vai. Vale uma atenção especial à geologia .

: A Geografia Física é um campo extenso, que inclui o estudo das vegetações, relevos, o clima, a hidrografia e por aí vai. Vale uma atenção especial à geologia . Meio Ambiente : As questões de Meio Ambiente podem aparecer de maneira interdisciplinar com os tópicos anteriores. Entenda o impacto das ações humanas no meio ambiente, como o aquecimento global está agravando desastres ambientais, e as consequências econômicas e sociais da devastação.

O que mais cai em Sociologia

Cidadania : aqui, é importante entender os direitos e deveres sociais, e como eles operam na sociedade. O assunto também pode envolver períodos históricos como a Grécia Antiga, onde surgiram as primeiras ideias de cidadania, e pensadores que refletiram sobre o assunto, como John Locke.

: aqui, é importante entender os direitos e deveres sociais, e como eles operam na sociedade. O assunto também pode envolver períodos históricos como a Grécia Antiga, onde surgiram as primeiras ideias de cidadania, e pensadores que refletiram sobre o assunto, como John Locke. Movimentos Sociais : o Enem, sendo uma prova muito ligada à realidade da sociedade brasileira, pode questionar a respeito de movimentos sociais como o Estudantil, o Operário, Ambientalista e por aí vai. Vale uma atenção especial ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e as relações no campo.

: o Enem, sendo uma prova muito ligada à realidade da sociedade brasileira, pode questionar a respeito de movimentos sociais como o Estudantil, o Operário, Ambientalista e por aí vai. Vale uma atenção especial ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e as relações no campo. Cultura e Indústria Cultural : O conceito de Indústria Cultural surge na Escola de Frankfurt, com nomes como Theodor Adorno e Max Horkheimer. O Enem pode explorar o tópico de maneira mais ampla, questionando sobre tópicos atuais da cultura na sociedade brasileira.

O que mais cai em Filosofia

Ética e Justiça : o estudo da Ética também tem suas raízes na Grécia Antiga. Reflete sobre os princípios norteadores de uma sociedade e as interpretações acerca do bem e mal. Anote estes três filósofos: Aristóteles, Maquiavel e Kant.

: o estudo da Ética também tem suas raízes na Grécia Antiga. Reflete sobre os princípios norteadores de uma sociedade e as interpretações acerca do bem e mal. Anote estes três filósofos: Aristóteles, Maquiavel e Kant. Filosofia Antiga : neste tópico você vai se debruçar sobre os fundadores da Filosofia, no século VII a.C. na Grécia Antiga. É quando alguns nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles começam a questionar a origem do mundo e a natureza humana.

: neste tópico você vai se debruçar sobre os fundadores da Filosofia, no século VII a.C. na Grécia Antiga. É quando alguns nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles começam a questionar a origem do mundo e a natureza humana. Filosofia Moderna : a filosofia moderna tem início com o Renascimento e vai até o iluminismo. Fortemente marcada pela valorização da razão, tem entre seus principais expoentes John Locke, Thomas Hobbes, Voltaire, Immanuel Kant, entre outros.

Continua após a publicidade

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram