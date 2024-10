Taís Ilhéu Unicamp 2025 anula questão de Matemática da primeira fase

Mesmo os mais aplicados estudantes de matemática não seriam capazes de responder a questão de número 53 (prova Q e Z) da primeira fase da Unicamp 2025 . Isto porque, segundo professores do Curso Anglo e do Oficina do Estudante, não havia uma alternativa correta para a questão, que explorava conhecimentos de geometria. A Comvest anunciou ainda na noite deste domingo (20) que a questão está anulada , “devido a um equívoco em seu enunciado”. Segundo a banca, um ponto será atribuído a todos os candidatos.

Professores tentaram resolver a questão e concluíram que, do ponto de vista conceitual, ela não tinha um problema. Era perfeitamente possível realizar os cálculos e chegar ao resultado: 2 latas. Acontece que nenhuma das alternativas apontava este número.

“Se a questão fosse discursiva não teria problema nenhum, ela estaria perfeita, mas como era uma prova teste a resposta não aparecia nas alternativas. Esse era o problema da questão”, avaliou Thiago Dutra , autor de Matemática do Sistema Anglo de Ensino.

Veja abaixo como era a questão e a explicação dos professores.

<span class="hidden">–</span> Comvest/Reprodução

Resolução do Curso Anglo:

<span class="hidden">–</span> Anglo Resolve/Reprodução

Resolução do Oficina do Estudante:

<span class="hidden">–</span> Oficina Resolve/Reprodução

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

