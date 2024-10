Luccas Diaz Unicamp 2025: que horas abrem os portões?

A primeira fase da Unicamp 2025 , vestibular que é a principal porta de entrada para a Universidade Estadual de Campinas , acontece neste domingo (20). Pela primeira vez, as provas passam por uma mudança no horário de aplicação. Enquanto antes aconteciam durante o período da tarde, como é feito na Fuvest e no Enem , as duas fases serão agora aplicadas em horário matutino. A dica, portanto, é se programar para não correr riscos e anotar que horas abrem os portões !

As provas estão marcadas para começar às 9h, enquanto os portões devem ser abertos uma hora antes, às 8h .

A recomendação para os estudantes é chegar no local de prova com uma hora de antecedência – isto é, logo no horário de abertura dos portões. A aplicação tem duração máxima de 5 horas e permanência mínima de duas.

Confira abaixo todos os horários da prova da Unicamp 2025.

Horários Unicamp 2025

Abertura dos portões: 8h

Início das provas: 9h

Saída permitida: a partir das 11h

Fim das provas: 14h

Após o fim da prova, o GUIA DO ESTUDANTE disponibilizará o gabarito extraoficial da primeira fase. Siga as redes sociais e ative as notificações para não perder nenhuma atualização.

Calendário Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

