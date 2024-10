Taís Ilhéu Unicamp 2025: acompanhe a correção comentada da primeira fase

A primeira fase da Unicamp 2025 foi aplicada neste domingo (20), dando largada à temporada de vestibulares deste ano. Os mais de 60 mil inscritos responderam a 72 questões das disciplinas cobradas no Ensino Médio. Enquanto o gabarito oficial da prova não é divulgado pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ), os candidatos conseguem mensurar o desempenho acompanhando a correção comentada da prova , disponibilizada por diversos cursinhos pré-vestibular.

Caso prefira acessar o gabarito diretamente, clique aqui a partir das 14h45.

Anglo Resolve

Oficina Resolve

Poliedro Resolve

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

