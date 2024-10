Taís Ilhéu O que levar na prova da Unicamp: veja lista completa

A primeira fase da Unicamp 2025 acontece na manhã deste domingo (20), e muitos vestibulandos de primeira viagem podem ter dúvidas quanto às particularidades deste vestibular – tem redação na primeira fase ? Que horas acaba a prova? Abaixo, sanamos um dos principais questionamentos: o que levar na prova da Unicamp !

A lista passa por documentos, caneta e até os lanches. Confira:

O que levar para a Unicamp

Para fazer a prova da Unicamp, você precisará OBRIGATORIAMENTE dos seguintes itens:

Caneta de cor preta fabricada em material transparente

Documento de identidade com foto (o mesmo usado no momento da inscrição)

Para além destes itens obrigatórios, o candidato também pode levar, OPCIONALMENTE:

Lápis preto;

Borracha;

Régua transparente;

Compasso;

Água, refrigerante, suco, doces, balas e outras comidas leves;

O que está proibido na prova da Unicamp

Qualquer aparelho eletrônico como celular e relógio inteligente ;

Quaisquer outros equipamentos eletrônicos como c alculadora;

Corretivo líquido;

Lapiseira;

Caneta marca texto;

Quaisquer itens (não religiosos) que cubram a cabeça como bandana/lenço, boné, chapéu;

Outros materiais estranhos à prova.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

