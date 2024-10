Taís Ilhéu Gabarito Unicamp 2025 prova T e Y: confira a correção extraoficial

Se você é um dos mais de 60 mil candidatos que fizeram a primeira fase da Unicamp 2025 neste domingo (20), provavelmente só pensa em uma coisa: saber qual foi seu desempenho. Embora o gabarito oficial e a lista de aprovados para a segunda etapa ainda demore um pouco a sair, o GUIA DO ESTUDANTE antecipa as respostas em parceria com os professores do Curso Anglo. Confira, abaixo, o gabarito Unicamp 2025 da prova T e Y .

Atenção: a prova está sendo corrigida em tempo real, então não pare de atualizar a página porque as respostas aparecem aos poucos.

+ Veja também os gabaritos dos outros modelos de prova

PROVA T e Y