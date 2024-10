Taís Ilhéu Gabarito Unicamp 2025 prova S e X: confira correção extraoficial

Em novo horário de aplicação, a primeira fase da Unicamp 2025 terminou às 13h deste domingo (20). Os mais de 63 mil inscritos responderam a 72 questões de múltipla escolha sobre todas as disciplinas do Ensino Médio. Os aprovados para a segunda fase fazem as provas em 1 e 2 de dezembro. Mas até lá, a principal dúvida dos candidatos não poderia ser outra: “quantas questões acertei?!”. Se é o seu caso, o GUIA DO ESTUDANTE pode ajudar. Disponibilizamos ainda hoje a correção extraoficial da prova, em parceria com o Curso Anglo. Confira abaixo o gabarito Unicamp 2025 da prova S e X .

Ah, e não pare de atualizar a página, porque a correção é em tempo real e as respostas aparecem aos poucos!

+ Veja também os gabaritos dos outros modelos de prova

PROVA S e X