Taís Ilhéu Gabarito Unicamp 2025 prova R e W: veja as respostas extraoficiais

Saiu da primeira fase da Unicamp 2025 ansioso para saber se foi bem? A má notícia é que o gabarito oficial e o resultado da prova ainda demoram um pouco para serem divulgados. A boa é que o GUIA DO ESTUDANTE pode ajudar a aplacar essa ansiedade! Em parceria com o Curso Anglo, disponibilizamos a correção extraoficial da prova em tempo real. Confira abaixo o gabarito Unicamp 2025 da prova R e W. Ah, e não pare de atualizar a página, porque a correção é em tempo real e as respostas aparecem aos poucos!

+ Veja também os gabaritos dos outros modelos de prova

PROVA R e W