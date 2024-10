Taís Ilhéu Gabarito Unicamp 2025 prova Q e Z: veja a correção extraoficial

Na manhã deste domingo (20), os mais de 63 mil candidatos inscritos na Unicamp 2025 fizeram as provas de primeira fase do vestibular. Ao todo, eles responderam a 72 questões de múltipla escolha, que abordavam as disciplinas do Ensino Médio. Enquanto as respostas oficiais não são divulgadas, o GUIA DO ESTUDANTE disponibiliza a correção da prova em parceria com o Curso Anglo! Confira abaixo o gabarito Unicamp 2025 da prova Q e Z

+ Veja também os gabaritos dos outros modelos de prova

PROVA Q e Z