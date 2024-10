Taís Ilhéu Gabarito Unicamp 2025: veja correção extraoficial

Fez a primeira fase da Unicamp 2025 neste domingo (20) e está ansioso para saber como se saiu? A resposta oficial, com o gabarito e a lista de aprovados para a segunda fase, ainda demora um pouco para ser divulgada pela Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ). Mas até lá não precisa sofrer com a ansiedade! O GUIA DO ESTUDANTE divulga, a partir das 14h45 , o gabarito extraoficial da prova.

A correção, feita pelos professores do Curso Anglo, acontece em tempo real, a partir das 14h45. Por isso, não pare de atualizar a página!

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.