1ª fase da Unicamp 2025 tem questão sobre “Macetando”, hit do carnaval

Que este é um dos vestibulares mais atuais e contextualizados todos já sabem, o que não dava para prever é que já na primeira fase da Unicamp 2025 o candidato se depararia com questões sobre o hit do carnaval deste ano. É isto mesmo, uma das questões da prova falava sobre a música “Macetando”, de Ivete Sangalo com Ludmilla . A pergunta abordava o duplo sentido do refrão.

Na prova de inglês, a geração Z foi pautada – mais especificamente, as suas gírias. Uma das questões abordava a palavra “yass”, utilizada por usuários nas redes sociais para expressar entusiasmo ou uma validação positiva.

Mas a prova, é claro, também abordou outros assuntos mais sérios. Um deles, segundo candidatos ouvidos pelo portal G1 , foram as mudanças climáticas, com gancho nas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul este ano. Em setembro, o GUIA DO ESTUDANTE conversou com professores de cursinhos que já apontavam este como um tema de atualidade bastante cotado para o vestibular.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

