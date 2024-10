Taís Ilhéu Quem é Mafalda e por que você deveria conhecê-la se vai fazer o Enem

Dos seus livros didáticos durante o Ensino Fundamental até vestibulares importantes, como o Enem : com certeza, você já se deparou com as tirinhas da Mafalda por aí. A personagem de quadrinhos foi criada pelo cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, em 1964. Inteligente, curiosa, com uma visão crítica e muitas vezes irônica sobre a sociedade, a menina de 6 anos costuma ter conversas com amigos e família que mesclam a ingenuidade de uma criança com uma visão madura do mundo, apesar de sua pouca idade.

Assim, as tirinhas da personagem conquistaram fãs ao redor do mundo e se tornaram um ícone da cultura pop, especialmente na América Latina. A última edição da Mafalda foi publicada até 1973, mas sua influência se estende até hoje, sendo traduzida para diversos idiomas e seguindo relevante.

A comicidade de Mafalda e suas alfinetadas em temas mais sensíveis, além de sua abordagem sobre questões atemporais, faz com que ela se mantenha presente mesmo décadas depois de suas histórias terem sido publicadas. Não à toa, ela se tornou um recurso para que professores conseguissem explicar temas complexos de uma forma mais simples a jovens de diferentes idades. E, assim, ela também foi parar nos vestibulares.

Para o Enem , por exemplo, as tirinhas da personagem são um prato cheio devido a sua capacidade de abordar questões sociais, políticas, filosóficas e humanas de maneira acessível e crítica – justamente o que se encaixa aos objetivos do exame de avaliar a capacidade do estudante de interpretar, refletir e argumentar sobre temas contemporâneos.

Pensando nisso, separamos alguns assuntos recorrentes nas tirinhas que são a cara do exame. Confira abaixo:

Política

Suas histórias se passam na Argentina, entre os anos de 1960 e 1970 – um período de grande turbulência política no país. Nesse contexto, ela critica abertamente regimes opressores, autoritarismo, censura e injustiças, mostrando-se preocupada com os mais pobres e criticando sistemas que perpetuam desigualdades socioeconômicas.

Guerra e violência

Uma das principais preocupações de Mafalda é a paz mundial. Ela questiona a lógica das guerras, as hipocrisias que as sustentam e os custos humanos desses conflitos. Suas histórias abordam com frequência a luta pela paz e a crítica aos conflitos armados.

Com sua visão humanista e pacifista, a personagem expressa esse desejo por um mundo sem violência, algo que ressoava em muitos leitores durante os períodos de ditadura.

Questões da vida pessoal

Embora seja uma crítica à sociedade, Mafalda também reflete sobre as sutilezas da vida, as relações familiares e os desafios do crescimento.

Os amigos de Mafalda, como Felipe, Miguelito, Susanita e outros, também são muito importantes nas tirinhas. Eles representam diferentes aspectos da sociedade e têm pontos de vista variados sobre a vida, o que gera discussões interessantes e muitas vezes engraçadas.

Filosofia e ética

A personagem tem uma visão clara do que é certo e errado, e suas tirinhas abordam dilemas éticos. Ela questiona, por exemplo, a moralidade das instituições e ações humanas, colocando em xeque também outras questões sobre o mundo que são profundas para sua idade, como a natureza da existência, o papel das pessoas na sociedade e a busca por um mundo melhor.

Crítica à sociedade de consumo

Vivendo em um mundo moderno e industrializado, Mafalda muitas vezes reflete sobre as consequências dessa vida, como a alienação e a superficialidade que surgem com o progresso tecnológico e o consumismo .

Globalização

Mesmo sendo uma personagem argentina, Mafalda fala sobre problemas globais, como desigualdades econômicas, o impacto ambiental e tensões internacionais. Ela reflete, com sensatez e sarcasmo, sobre a realidade de um mundo interconectado e suas falhas.

