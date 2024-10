Taís Ilhéu Qual é o plural da palavra qualquer?

Já viu alguém dizendo o termo “ quaisqueres ” por aí com a maior pompa? Provavelmente, esta pessoa pensa estar utilizando o plural da palavra “qualquer”, mas acaba complicando a própria vida. Isso porque a flexão é muito mais simples: o correto é “quaisquer” , sem o “-es” no final!

Quer entender por que isso acontece? O GUIA DO ESTUDANTE explica!

O pronome “qualquer” é, na verdade, a contração de uma locução:

qual (pronome) + quer (do verbo querer)

Sendo a segunda parte da palavra um verbo , ela não flexiona para o plural. Apenas o “qual” vira “quais”. Portanto, “quaisquer”. Faz sentido, não é?

Exemplos com quaisquer

Quaisquer que sejam os problemas que você esteja enfrentando, conte com meu apoio;

Quaisquer iniciativas dos funcionários eram desincentivadas;

Não se enganem: quaisquer respostas chutadas podem ser identificadas pelos corretores do Enem!

