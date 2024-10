Taís Ilhéu Veja quais foram as duas questões anuladas do ITA 2025

Conhecido como o vestibular mais difícil do Brasil, o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) divulgou o gabarito oficial da primeira fase deste edição. Nele, constam as respostas corretas para as 48 questões da prova – ou melhor, para 46 delas. O instituto resolveu anular duas perguntas desta etapa, já que não havia alternativa correta para elas. As questões anuladas foram as de número 9 e 18, e a pontuação será atribuída a todos os candidatos.

Confira abaixo como eram as duas questões anuladas:

Questão 9 ITA 2025

Questão 18 ITA 2025

Calendário ITA 2025

Inscrições : 03 de junho a 17 de julho

: 03 de junho a 17 de julho Primeira fase : 13 de outubro

: 13 de outubro Resultado da primeira fase: 28 de outubro

28 de outubro Segunda fase : 05 a 08 de novembro

: 05 a 08 de novembro Resultado final : 19 de dezembro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.

–