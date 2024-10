Taís Ilhéu “Maquia” ou “maqueia”: qual é o certo?

A modelo se “maquia” ou “maqueia” antes da seção de fotos? “ A grafia correta é ‘maquia’, pois é regular como a maioria dos verbos terminados em ‘-iar’. Exemplos são ‘assobiar’ (assobia) e ‘vivenciar’ (vivencia)”, explica Eloy Souza, professor de língua portuguesa do Curso Anglo.

Mas o educador ressalta que nem todos os verbos terminados em “iar” seguem essa regra. Segundo ele, existem seis verbos irregulares que têm a conjugação diferente: “mediar” (medeia), “ansiar” (anseia), “remediar” (remedeia), “intermediar” (intermedeia), “incendiar” (incendeia), “odiar” (odeia)”. Se estiver difícil de memorizar tudo, Eloy tem um macete que não falha: “É só se lembrar da palavra ‘MARIIO’ – cada letra representa o início um verbo dessa lista”.

A origem da palavra

“Maquiar” tem origem no francês “maquiller”, que significa “aplicar cosméticos”. Esse verbo é derivado de “maquillage”, que quer dizer “maquiagem”, também em francês. “Há outras formas variantes desse verbo, como ‘maquilar’ e ‘maquilhar’, ambas de conjugação também regular; e termos derivados como ‘desmaquiar’, ‘maquiagem’ e ‘maquiador’”, afirma o professor Eloy.

Originalmente, o termo “maquiar” tinha a ideia de disfarçar ou alterar a aparência de algo, especialmente do rosto, por meio de pintura ou aplicação de produtos. Esse significado se manteve ao longo do tempo. Hoje, a palavra também é empregada em sentido figurado, para camuflar dados, apresentando uma realidade diferente da que existe, como “maquiar dados de uma pesquisa”.

Exemplos do dia a dia

Minha irmã se maquia sempre que sai para trabalhar.

João é um profissional que maquia as modelos com rapidez e competência.

Maquia-se um morto, para que, no velório, os familiares e amigos possam ter uma boa imagem do ente querido.

Em vez de fazer a reforma que o imóvel está pedindo, o dono apenas o maquia com medidas paliativas.

Um empresário desonesto maquia o balanço de sua empresa para enganar acionistas.

Como os meios de comunicação usam…

“Certifique-se de que a área onde você se maquia tenha um bom espelho e iluminação adequada na decoração. Caso tenha mais espaço disponível, utilize bandejas giratórias para ter fácil acesso a múltiplos produtos”, revista Claudia , maio de 2024.

“De acordo com a profissional, os pincéis são ferramentas importantes para a maquiagem, por isso, quem se maquia diariamente precisa lavá-los todas as semanas”, revista Boa Forma , julho de 2022.

“O mercado de alta renda ficou tanto tempo estagnado que agora está aquecido. Isso de certa forma maquia a realidade. Mas até quando ele permanecerá aquecido? É uma dúvida”, Folha de São Paulo , agosto de 2024.

