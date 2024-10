Ludimila Ferreira 5 livros para começar a entender Psicologia

Seja você um estudante de psicologia ou não, se é uma pessoa intrigada pelo funcionamento da mente humana provavelmente já ouviu nomes como Sigmund Freud ou Carl Jung. O fato é que esta é uma área vasta com uma história muito longa. Quer começar a se aventurar por ela? Listamos alguns livros que ajudam a dar o primeiro passo!

E não precisa ser só pelo caminho tradicional, combinado? Incluímos na lista, por exemplo, uma análise do trabalho de Machado de Assis , explorando a relação de suas obras com alguns temas da psicologia como o narcisismo, que ainda não era discutido quando o autor estava vivo. Teria Machado de Assis descrito o narcisismo antes de Freud?

Abaixo, confira nossas recomendações.

O livro da psicologia

Escrito em linguagem simples e acessível, “O livro da psicologia” é composto por infográficos e ilustrações, facilitando a dinâmica de leitura e tornando-se atrativo tanto para curiosos no assunto, quanto para os estudantes mais animados que acabaram de entrar na graduação.

A obra traz breves biografias de psicólogos, citações de grandes pensadores, linhas do tempo com os principais acontecimentos de cada período e diagramas que simplificam teorias complexas. O livro é apresentado de forma cronológica, iniciando a narrativa com as raízes filosóficas e depois dividindo-se em blocos de pequenos artigos que apresentam os principais avanços desta ciência.

Excelente escolha para quem deseja saber mais sobre a história da psicologia.

A psicologia do sonho: Psicanálise para principiantes

A psicologia do sonho: Psicanálise Para Principiantes Compre agora: Amazon - R$ 16,19

Freud construiu um método completo de psicanálise em torno de suas teorias dos sonhos. Os sonhos, na visão do psicanalista, são formas de “realização de desejo”, tentativas do inconsciente de resolver algum conflito, seja recente ou do passado.

Para o psicólogo, as imagens nos sonhos muitas vezes não são o que parecem ser e precisam de uma interpretação mais profunda se quiserem informar o seu real sentido.

Neste livro, ele explica os significados reprimidos nos sonhos por meio de vários exemplos reais, além da conexão entre o inconsciente e o consciente. Interpreta, também, as causas deles e suas relações com eventos passados e em andamento em nossas vidas.

O imortal Machado de Assis: Autor de si mesmo

O Imortal Machado de Assis: Autor de si mesmo Compre agora: Amazon - R$ 120,00

O pesquisador do narcisismo e autor deste livro, Adelmo Marcos Rossi, revela nesta obra que diversos conceitos de Freud estão presentes nos escritos machadianos, mesmo que sem um conceito formal.

Ele traça, no início do livro, um paralelo entre vocábulos conceituais empregados por Machado de Assis e termos cunhados pelo pai da psicanálise: amor de transferência, castração, recalque, chiste, acontecimento imprevisto, inconsciente e outros.

Com um jeito divertido, irônico e incisivo de escrever, Machado de Assis analisou a sociedade , as emoções humanas e a complexidade da mente de uma forma tão profunda que ele nem sequer poderia imaginar quantos conceitos citados por ele seriam descobertos anos depois pelo psicanalista. A obra está dividida em 24 capítulos independentes, que podem ser lidos em qualquer ordem.

Tudo o que você precisa saber sobre psicologia

Tudo o que Você Precisa Saber Sobre Psicologia Compre agora: Amazon - R$ 55,68

Este é um livro introdutório para os interessados em Psicologia, escrito de forma clara e dinâmica. Faz uma revisão rápida da Psicologia moderna para que o leitor entenda as teorias mais importantes, os experimentos marcantes, as definições de síndromes e fenômenos.

A obra fala sobre sonhos, hipnose, memória e outros temas, além de fazer um resumo sobre a vida e as descobertas dos maiores nomes da Psicologia como Freud, Jung, Skinner, Maslow e muitos outros, tudo em em uma linguagem fácil e divertida.

Uma introdução à história da Psicologia para estudantes, curiosos e entusiastas do tema.

100 minutos para entender Jung

100 minutos para entender Jung Compre agora: Amazon - R$ 19,80

Esta obra promete apresentar de forma sucinta o polêmico Carl Jung, que chegou a ser amigo íntimo de Freud e formulou conceitos amplamente utilizados até hoje, como os arquétipos e o processo de individuação.

Além disso, contribuiu para o entendimento dos tipos de personalidades e métodos de interpretação de sonhos como um caminho para entender os níveis mais profundos da psique.

O livro apresenta as ideias e teorias de Jung de uma forma organizada, sintetizada e dinâmica para leitores jovens, sendo uma excelente introdução à psicologia junguiana e analítica.

