Já imaginou sair da faculdade empregado nas melhores empresas da área?

Você passou o ano estudando intensamente. Revisou os conteúdos mais importantes, assistiu aos aulões, fez inúmeros simulados e redações, deu o seu melhor.

Agora, finalmente, as provas do Enem e dos vestibulares se aproximam, e, se tudo der certo, em 2025 você estará cursando uma faculdade.

Mas, atenção, tão importante quanto a sua preparação para as provas é escolher uma instituição que realmente oriente e apoie seus alunos para a entrada no mercado de trabalho – uma fase que pode ser tão desafiadora quanto passar no vestibular.

O estudo O Ensino e o Mercado de Trabalho – Análise de Cenário, encomendado pela Geofusion, da empresa Cortex, líder em inteligência de dados na América Latina, e realizado em 2023, mostra que, apesar do aumento nas matrículas no ensino superior nos últimos anos, a maioria dos formados contratados por empresas ocupa vagas de nível médio.

Suporte para uma carreira de sucesso

No entanto, quem se forma na Faculdade ESEG encontra um cenário bem diferente. Para se ter uma ideia, 98% dos egressos da instituição se tornam empreendedores ou atuam em empresas reconhecidas.

Por trás desse altíssimo percentual estão importantes diferenciais, como o setor de Apoio ao Aluno, que oferece orientação durante todo o curso, e o Centro de Desenvolvimento de Carreiras, que promove diversas iniciativas para conectar os alunos e os egressos ao mercado de trabalho. Entre essas atividades estão a divulgação de vagas, a participação em eventos para ampliar o networking, a promoção da Feira de Empregabilidade e a preparação dos estudantes para os processos seletivos de empresas privadas e públicas.

Ensino de excelência e grade inovadora

Além de contar com professores mestres e doutores experientes no mercado em que atuam, a Faculdade ESEG oferece a seus estudantes um ensino com forte embasamento técnico, científico e humano.

Por exemplo, seja qual for a carreira escolhida, todas as disciplinas do currículo são constantemente atualizadas e alinhadas às principais tendências do mercado, sempre mantendo como eixos principais a interdisciplinaridade e a inovação.

Além disso, para que os estudantes desenvolvam o conhecimento tecnológico e uma visão estratégica de negócios, todos os cursos incentivam aplicações na área de inteligência artificial – afinal, a ideia é preparar os alunos para os desafios profissionais da atualidade.

Foco no desenvolvimento individual

Para a Faculdade ESEG, do Grupo Etapa, cada aluno é único e deve receber atenção individualizada, que permita o desenvolvimento de todas as suas competências e habilidades. Por isso, os professores da instituição acompanham de perto a evolução dos estudantes, realizando plantões com atendimento individual para esclarecer dúvidas acadêmicas e profissionais.

E mais. No acompanhamento do rendimento acadêmico, são identificadas e analisadas as potencialidades de cada aluno, bem como suas dificuldades – que passam a ser trabalhadas até que sejam superadas.

Parcerias internacionais

Outro importante diferencial da Faculdade ESEG é o incentivo à vivência internacional. Por isso, mantém acordos com diversas instituições acadêmicas, como o Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal; o Institut Catholique d’Arts et Métiers (Icam), uma das mais prestigiadas faculdades de engenharia da França; a Audencia Business School, considerada uma das 40 melhores escolas de negócios da Europa e uma das 100 melhores do mundo; entre outras.

A internacionalização é uma questão tão importante para a Faculdade ESEG, do Grupo Etapa, que a instituição conta com um escritório internacional responsável por oferecer ao aluno todo o apoio necessário, como orientação para encontrar a escola mais adequada no exterior, explicações a respeito dos programas e processos de aplicação e, até mesmo, o suporte para os trâmites da viagem.

Acesse o site da Faculdade ESEG e invista na sua carreira!