Aluna nota mil ensina técnica para interpretar temas de redação do Enem

Há quase um ano, em novembro de 2023, Isabelle Vitória Cardoso Lopes sentou-se em uma sala para fazer pela sexta vez a prova do Enem . Apreensiva, ela leu o tema “ os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil ”. E não entendeu. A estudante de 22 anos pensou, em um primeiro momento, se tratar de um tema relacionado às trabalhadoras domésticas, e começou a rascunhar a dissertação. Desconfiada, resolveu voltar aos textos de apoio e aplicar uma técnica de interpretação que sempre usava. Não deu outra: percebeu que estava tangenciando o tema!

Isabelle foi um dos 60 candidatos que tiraram mil na redação do Enem 2023 . Mesmo que tenha passado um aperto – já que acabou escrevendo sua redação para valer em apenas 30 minutos –, orgulhou sua família e vizinhança com a primeira nota máxima da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A jovem, que hoje estuda Medicina, também foi a primeira de sua família a ingressar na universidade .

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com Isabelle para entender a técnica “mágica” que a fez recalcular a rota na redação do Enem e tirar o mil. Confira abaixo.

Valorize a frase tema

A técnica da estudante é, na verdade, bem simples. Mas para aplicá-la, é preciso saber antes que a proposta de redação do Enem é sempre apresentada na forma de uma frase tema . Ou seja, a banca nunca te pedirá para escrever sobre “algoritmos das redes sociais”, mas sim sobre “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet” (tema de 2018).

O primeiro alerta de Isabelle é que você não deve encarar essas frases extensas como simples enrolação, ou pressupor que a banca está “enchendo linguiça”.

“Eu tive que entender que as palavras estão no tema por um propósito. Nenhuma preposição, um artigo ou uma vírgula está ali aleatoriamente. Quem criou o tema colocou cada coisa ali com um propósito”, afirma.

Ela exemplifica citando o tema da redação do Enem 2015, em que os estudantes deveriam escrever sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Quem falasse apenas sobre essa violência provavelmente perderia pontos – era necessário também explorar a razão do problema persistir na sociedade.

Dito isto, vamos à técnica propriamente dita.

Sem medo de rabiscar

Quando abrir o caderno de questões do Enem, o estudante deve ler a frase tema da redação atentamente, e então circular as principais palavras-chave – de acordo com Isabelle, geralmente são de dois a quatro termos.

Vamos tomar por exemplo o tema de redação do Enem 2020. O estudante destacaria as seguintes palavras:

“O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ”

Ou seja, não basta falar apenas sobre doenças mentais na sociedade brasileira, é preciso vincular o tema aos estigmas. Também não vale escrever sobre a questão das doenças mentais em outros países, sem trazer para o contexto brasileiro.

Isabelle pontua que é neste momento que alguns candidatos podem ter outro problema: a dificuldade de entender alguns termos do tema. O que quer dizer, por exemplo, “estigma”?

Neste momento, é preciso um pouco de repertório. A estudante indica que o candidato tente substituir a palavra por outras mais simples. Ele pode reescrever a frase trocando “estigma” por “preconceito”, por exemplo. Assim, fica mais fácil compreender a mensagem de uma forma geral:

“O preconceito associado às doenças mentais na sociedade brasileira ”

Por fim, é importante que o candidato mencione as palavras-chave do tema ainda na introdução do texto, mesmo que fora de ordem. Isso demonstra que o candidato compreendeu bem o assunto! Que tal colocar em prática em 3 de novembro?

