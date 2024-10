Julia Di Spagna Redação do Enem: escrever todo o texto com letra de forma pode tirar pontos?

Principalmente no final do ano, é comum encontrar vídeos por aí com dicas milagrosas para se dar bem nos vestibulares, técnicas para gabaritar as questões e supostas regras que podem fazer você zerar na redação . Mas será que tudo isso é verdadeiro? Um vídeo publicado recentemente nas redes sociais, por exemplo, afirmava que o candidato que escrevesse a redação do Enem integralmente com letra de forma , sem diferenciar maiúsculas e minúsculas , perderia pontos na competência 1.

Caso esta seja sua caligrafia, respire fundo! O GUIA DO ESTUDANTE foi atrás da resposta e explica a seguir como funciona essa questão no texto.

Maiúsculas e minúsculas no Enem

Segundo o “ Manual de Correção da Redação – Competência 1 ”, o vídeo do TikTok traz uma informação incorreta. O material afirma que:

“ se um participante usa letra maiúscula em todo o seu texto, entendemos que essa é sua caligrafia.”

Ou seja, não tira ponto. Porém, é importante tomar alguns cuidados.

Caso você escreva em letra de forma, mas opte por fazer alguma diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, é preciso seguir as regras das convenções da escrita, como explica o próprio manual. São considerados desvios dessas normas:

períodos iniciados com letra minúscula;

nomes de pessoas grafados com letra inicial minúscula;

nomes de países, continentes e outras áreas geográficas grafados com letra inicial minúscula;

nomes de eventos e acontecimentos históricos grafados com letras iniciais minúsculas (“Segunda Guerra Mundial”, “Proclamação da República”, “Guerra de Canudos”, “Reforma Protestante”, “Idade Média” etc.) – nesses casos, considera-se um único desvio para o nome como um todo. Ex: “segunda guerra mundial” = 1 desvio;

“Constituição” ou “Constituição da República Federativa do Brasil” grafados com letras iniciais minúsculas – nesses casos, considera-se um único desvio para o nome como um todo: “constituição da república federativa” = 1 desvio;

“Estado”, como sinônimo de conjunto das instituições que controlam uma nação, grafado com letra inicial minúscula;

uso indevido de inicial maiúscula em substantivos comuns, verbos ou pronomes.

Ou seja, se for escrever tudo em letra de forma, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas, não há motivo para preocupação. Mas se for optar por essa diferenciação, atenção à listinha acima. Combinado?

