Qual é o coletivo de “quadro”?

Você vai a um museu e se depara com diversos quadros , de diferente artistas e estilos. Sabia que há um coletivo para isso, ou seja, uma expressão específica para se referir a esse conjunto de forma mais objetiva? A palavra usada é pinacoteca.

Da mesma fora que você se referir a um grupo de lobos por matilha e a um conjunto de pessoas por “multidão”, esse termo é ideal para enriquecer seu vocabulário e deixar sua comunicação ainda mais clara. Além disso, vale ressaltar que “pinacoteca” também pode ser usado para descrever o espaço físico onde esse conjunto de quadros está reunido.

E se as obras de arte estiverem relacionadas, também é possível usar “série” ou “coleção”.

É impressionante a diversidade na pinacoteca da cidade.

Vale a pena visitar a pinacoteca aos finais de semana.

Estava no museu e me deparei com uma série que me encantou.

Usar coletivos de forma correta é uma habilidade que é subestimada muitas vezes, mas que pode ser um diferencial, inclusive no vestibular.

Esses termos permitem uma comunicação mais eficiente, simplificando a linguagem e a tornando mais fluida. Isso porque é possível agrupar elementos com características semelhantes por meio de uma única palavra.

Além disso, coletivos também refletem a diversidade e a complexidade do que está sendo descrito, o que enriquece o vocabulário e demonstra domínio da língua.

