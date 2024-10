Ludimila Ferreira Os assuntos de Ciências da Natureza que você deveria revisar para o Enem

Faltam pouco mais de duas semanas para o primeiro dia de prova do Enem 2024 (Exame Nacional do Ensino Médio), mas não é hora de se desesperar: quem estudou e se preparou, precisa agora focar na revisão . Uma das maneiras mais eficazes de rever os conteúdos é começar por aqueles com maior incidência no exame. Você sabe, por exemplo, o que mais cai em Ciências da Natureza ?

Biologia, Física e Química podem ser o terror de quem detesta exatas , mas elas têm peso na nota final e precisam ser revisitadas principalmente por aqueles que têm mais dificuldade. Pensando nestes candidatos, este texto da Maratona Enem reúne os cinco conteúdos que mais caem em Ciências da Natureza no Enem.

Biologia

Biologia abrange uma grande variedade de temas, e por isso é importante saber quais são os conteúdos mais recorrentes no Enem. Para memorizar termos científicos e o nome de processos, utilize o mapa mental e outras técnicas que ajudam na fixação.

Comece a revisão com os seguintes conteúdos:

Ecologia: área que estuda como todos os seres vivos se relacionam entre si e o ambiente em que habitam – a biosfera, os biomas e os ecossistemas, os hábitats e o nicho ecológico. Fisiologia Humana: como diz o próprio nome, esta é a área da Biologia que estudo tudo que tem a ver com o corpo humano e seu funcionamento interno e externo, as reações químicas e físicas relacionadas aos órgãos e o metabolismo das pessoas. Botânica: estuda as plantas – terrestres e marinhas – com o objetivo de entender o ciclo da vida de cada uma delas e sua influência no ecossistema. Citologia: também conhecida como Biologia Celular, é a ramificação da biologia que estuda a estrutura e função da célula, não apenas no corpo humano como em todos os seres vivos, seja animal ou vegetal. Bioenergética: processos energéticos acontecem o tempo todo em células vivas e na natureza – e é isto que estuda essa área área da biologia. Como uma energia se transforma em outra de natureza completamente diferente?

Física

Os conceitos de Física são variados. Energia, trabalho, potência, calorimetria, refração, gravitação, e por aí vai. Somadas à teoria, as fórmulas correspondentes a cada um destes temas parecem infinitas. Ainda é preciso saber resolver cálculos matemáticos. Ufa!

É comum que o estudante se perca no meio de tanto conteúdo para assimilar, mas não tem outro jeito. É preciso focar nos temas de maior incidência e compreendê-los de verdade, para além de decorar fórmulas. Comece por estes:

Eletrodinâmica: ramo da física que estuda as correntes elétricas e sua composição, como os elétrons e íons, para entender como cada item interage entre si. Termologia: este ramo da Física estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases, entre outros. Ondulatória: parte da Física que estuda as ondas. Estas ondas são perturbações (pulso) que se propagam em um meio. Cinemática: ramo da física que estuda o movimento dos corpos em geral – tanto de um atleta que corre, nada ou salta quanto de um foguete que deixa a superfície da Terra. Óptica: os fenômenos ópticos são todos que ocorrem com a presença de luz, e a óptica geométrica é um dos campos em que o tema pode ser abordado, estabelecendo relações com a geometria.

Química

A melhor maneira de assimilar todos os conteúdos de Química com menos sofrimento é entender que esta é uma disciplina muito presente no nosso dia a dia, seja na composição de um produto de higiene ou de um medicamento.

Depois disso, revise um conceito por vez, até compreender a lógica por trás de cada tópico. Observe na prática como cada tema funciona para ter maior domínio do assunto.

Crie rascunhos, flashcards e vá além de decorar as fórmulas. E claro, não se esqueça de praticar! Confira a sugestão de assuntos para revisar:

Propriedades dos Compostos Orgânicos: resumidamente, é o estudo do que todos os seres vivos são feitos no planeta Terra, ou seja, o carbono. Cada composto orgânico é único e difere entre si em solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, combustão, e por aí vai. Eletroquímica: pense nas pilhas do controle de videogame e temos a eletroquímica! É o estudo de como a energia química é convertida em energia elétrica, além do uso da energia elétrica para modificar a direção de uma reação química. Separação de Misturas: ramo da Química que estuda todos os métodos de mistura entre elementos e a diferença entre misturas homogêneas (que tem elementos coerentes entre si) e heterogêneas (que possui elementos diferentes entre si). Cinética Química: este campo da Química diz que toda reação que já esteja ocorrendo, continuará em curso, se houver reagentes suficientes para tal. Ela irá calcular, por exemplo, a colisão entre as partículas e outros fatores que influenciam a velocidade de reação dos componentes da fórmula. Reações orgânicas: já esta área estuda as funções orgânicas e cada uma delas têm um nome diferente. As principais são os hidrocarbonetos (grupo de substâncias orgânicas que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua constituição, formada pela fórmula C x H y), os álcoois (compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional hidroxila (─ OH) preso a um ou mais carbonos saturados), as cetonas (ligação dupla carbono oxigênio, chamado carbonila, ligado a dois radicais orgânicos cuja fórmula geral é R—C—R’, R e R’) e os ésteres (substância orgânica oxigenada muito utilizada como flavorizante e obtida na reação química entre um álcool e um ácido carboxílico, caracterizada pela estrutura R-COOR’).

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

