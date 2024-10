Taís Ilhéu Os temas que você deveria ficar de olho para a redação do Enem

Estamos em contagem regressiva para o primeiro dia de Enem – e, portanto, para a tão temida redação ! Embora acertar o tema da redação não seja garantia de uma boa nota, já que é preciso seguir as cinco competências avaliativas do Inep, ter algum conhecimento sobre o assunto pode, sim, dar mais tranquilidade ao estudante. Imagine só se a temática tiver a ver justamente com aquela sua série preferida? Ou se você puder relacioná-la à realidade do seu bairro ou da sua família?

Para ajudar quem precisa de uma boa dose de confiança, indicamos abaixo temáticas que podem aparecer na frase-tema desse ano, sob diferentes recortes.

1. Bullying nas escolas

Uma nova lei foi criada em fevereiro deste ano para tipificar o bullying e o cyberbullying como crime. Este gancho, aliado aos lamentáveis casos de violência nas escolas registrados nos últimos anos, podem colocar a temática na mira do Inep. Por isso, informe-se sobre a lei e tenha algum repertório em mente para citar!

2. Mudanças climáticas

A bola da vez são as mudanças climáticas. Com eventos extremos, que vão de ondas de calor até furacões de imenso potencial destrutivo, a banca responsável pelo Enem pode pedir que os candidatos relacionem os fenômenos à ação humana. O racismo ambiental, que discute como a devastação do meio ambiente afeta mais as pessoas negras, também é um possível recorte.

3. Envelhecimento populacional

O envelhecimento populacional é indicativo de maior longevidade das pessoas – e por isso é inegavelmente algo positivo. No entanto, uma população mais velha também significa menos pessoas no mercado de trabalho e mais gente dependendo da previdência social. E, isto sim, pode ser uma problemática abordada pelo Enem. Como resolver esse impasse? Já vá pensando em uma proposta de intervenção.

4. Inteligência Artificial

Será que este, finalmente, será o ano da Inteligência Artificial na redação do Enem? A ferramenta, embora ainda não seja difundida em todos os setores da sociedade brasileira, já está gerando impacto. Tanto que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu o uso de deepfakes na corrida eleitoral deste ano. O Inep pode abordar a IA sob diferentes recortes, como o direito autoral, os riscos à democracia e por aí vai.

5. Procedimentos estéticos

Impossível passar alguns minutos nas redes sociais sem ser bombardeado por conteúdos envolvendo harmonização facial, cirurgias para emagrecimento, produtos milagrosos para rejuvenescimento e outros procedimentos estéticos. Afinal, quais riscos eles oferecem à sociedade? Estamos cada dia mais obcecados pela juventude? Se este for o tema, uma boa dica de repertório é o filme “A substância”. Anota aí!

6. Democratização dos esportes

Longe de ser um problema atual, o desincentivo aos esportes no Brasil custa caro para aqueles que decidem ser atletas. Nas Olimpíadas, assistimos países como os Estados Unidos, que investem pesadamente na área, acumularem medalhas e mais medalhas. O Brasil segue despontando com ídolos como a ginasta Rebeca Andrade, mas a que custo? Até quando atletas persistirão na profissão, mesmo sem incentivo? A redação do Enem pode te colocar este questionamento.

7. Alfabetização no Brasil

A alfabetização, seja de crianças ou adultos, é um problema que persiste no Brasil. “Basicamente metade dos alunos do Brasil que estão na faixa dos 7 anos não conseguem ler e escrever de uma forma minimamente adequada. Esses dados retratam uma realidade muito alarmante, mas não são novidades”, afirmou em entrevista à Agência Brasil Ivan Gontijo, gerente de Políticas Educacionais do Todos pela Educação. Quais são os desafios para alfabetizar no Brasil? Por que falta investimento? Este pode ser o tema da redação do Enem 2024.

