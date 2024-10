Ludimila Ferreira O que esperar da primeira fase da Unicamp 2025

Nada de fazer leitura dinâmica das obras obrigatórias ou escrever dezenas de redações por dia. A primeira fase da Unicamp 2025 , vestibular da Universidade Estadual de Campinas, vai acontecer neste domingo, dia 20 de outubro. A poucos dias do exame, a melhor tática que os estudantes podem adotar é revisar os conteúdos mais importantes e desenvolver uma boa estratégia para a prova. Para isso, é preciso entender como funciona o vestibular e o que esperar da primeira fase.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com o professor Luís Felipe Tuon , coordenador e professor de Biologia do Colégio Oficina do Estudante , e reunimos tudo o que você precisa saber sobre a prova deste domingo. Além disso, separamos algumas dicas para essa reta final.

Confira!

1. A Unicamp, na prática

O vestibular da Unicamp possui 72 questões com apenas quatro alternativas cada. Além disso, as disciplinas de Sociologia e Filosofia ganharam um espaço maior na primeira fase desde a última edição: três questões para cada. Logo, esta é a distribuição das perguntas entre cada conteúdo:

7 questões de biologia;

7 questões de inglês;

7 questões de física;

7 questões de química;

7 questões de geografia;

7 questões de história;

3 questões de filosofia;

3 questões de sociologia;

12 questões de português (incluindo literatura);

12 questões de matemática.

Além de estar atento às questões, também é preciso se preparar para exercer a competência leitora , ou seja, a capacidade de ler e interpretar diferentes tipos de textos como gráficos, tabelas, mapas , e outras imagens. Isso quer dizer que é importante fazer uma leitura atenta de cada uma das questões antes de respondê-las.

2. Além das disciplinas específicas

Outra característica do vestibular da Unicamp é a interdisciplinariedade. Ela é mais comum na segunda fase , porém também pode aparecer na primeira. Isto significa que os candidatos precisam mobilizar conhecimentos de outras disciplinas para responder a uma pergunta de Física , por exemplo.

Também é importante saber que a Unicamp tem um dos vestibulares mais atuais de todos, logo, vale a pena fazer uma revisão das atualidades mais relevantes do primeiro semestre deste ano, sempre tentando relacioná-las aos conteúdos das disciplinas.

3. Obras obrigatórias

Nesta reta final, não é hora de fazer leitura dinâmica das obras obrigatórias do vestibular. Ao invés disso, em função do peso e relevância já na primeira fase, leia análises que forneçam uma interpretação crítica.

As questões sobre as leituras obrigatórias aparecem na primeira fase dentro da disciplina de Língua Portuguesa . Porém, fique atento: a leitura integral do texto também é importante já que muitas questões são sobre o enredo das obras.

4. Acordando cedo para a prova

Nesta edição, pela primeira vez, a primeira fase da Unicamp acontece no período da manhã. Os portões abrem às 8h e a prova começa às 9h. A dica do professor é que os alunos acostumem o corpo a acordar cedo nos próximos dias para não perder o horário da prova. É importante cuidar da alimentação e tomar um bom café da manhã na data para encarar o vestibular.

Além disso, use a aplicação matinal a seu favor: muitos estudantes ficam ansiosos quando as provas são aplicadas no horário da tarde. “A vantagem é que você já vai acordar, se arrumar e ir direto para a prova, sem ficar aquele tempo todo ansioso esperando até a tarde”, aponta Tuon.

Por fim, este horário coincide com o período em que o aluno já está acostumado a estudar, o que facilita a adaptação e pode até melhorar o desempenho na hora do exame. O professor relembra que a alteração de horário foi pensada para evitar o calor intenso que pode atrapalhar a performance dos candidatos.

5. Outras mudanças nesta edição

Pela primeira vez, a Unicamp oferece a carreira de “treineiros”. Ela permite que os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio façam o vestibular em categorias específicas.

Além disso, a Unicamp expandiu a aplicação das provas para o Nordeste , incluindo a cidade de Recife, tanto na primeira quanto na segunda fase do vestibular. Com isto, mais estudantes poderão concorrer à vagas na Universidade Estadual de Campinas, mesmo fora de São Paulo.

6. Considerando uma estratégia de prova

Diferente de exames como o Enem , a pontuação na primeira fase da Unicamp se dá pelo número de acertos do candidato e todas as questões têm o mesmo peso, logo, não há necessidade de responder primeiro as questões mais fáceis porque valem mais pontos .

Porém, o estudante ainda pode usar a facilidade com certos temas para ganhar tempo.

Ficar preso em uma questão de maior dificuldade pode impedir que você conclua com eficácia aquelas que poderia resolver mais rapidamente, até porque o vestibular tem duração de apenas cinco horas. Por isso, olho no relógio.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

