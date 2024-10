Ludimila Ferreira O dia a dia de uma vestibulanda, duas semanas antes do Enem

Faltam apenas duas semanas para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e quem não se preparou até agora ainda pode se inspirar na rotina de quem está aproveitando até o último segundo. É o caso da Emanuele Figueira Assereuy , da Galera CAPRICHO . Ela compartilhou em um vídeo seu dia a dia como vestibulanda e contou como equilibra vida pessoal com a preparação para o Enem .

Além disso, a jovem conta como os momentos de pausa são importantes a esta altura. Lembre-se: seu cérebro é como um músculo que precisa de descanso entre um exercício e outro! Dificilmente mergulhar em disciplinas específicas será efetivo nesse momento. Assim como a candidata, você ainda pode fazer simulados e tentar melhorar sua redação nos próximos dias.

Abaixo, confira o vídeo da estudante e se inspire para criar sua própria rotina de estudos!

