Calendário: veja as datas do Enem e principais vestibulares

Estamos oficialmente na temporada de vestibulares . No próximo domingo, 20 de outubro, milhares de estudantes fazem a prova de primeira fase da Unicamp 2025 , uma das maiores universidades públicas do país. Em seguida, vem as provas do Enem , Fuvest e Unesp . Ufa! Quem pretende prestar mais de um vestibular tem uma verdadeira maratona pela frente, e para ajudar na organização, reunimos abaixo as principais datas de cada um dos processos seletivos.

Calendário Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção : 30 de julho

Inscrição no vestibular : de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

Segunda fase : 1 e 2 de dezembro

Prova de Habilidades Específicas (Música) : setembro

Prova de Habilidades Específicas (demais cursos) : dezembro

Divulgação do resultado: 24 de janeiro

Calendário Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

Calendário Unesp 2025

Prazo para pedidos de isenção da taxa : agosto

Inscrições: 4 de setembro a 14 de outubro

Primeira fase: 15 de novembro

Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

Resultado: 31 de janeiro de 2025

Calendário Fuvest 2025

Período de inscrições: 19 de agosto a 8 de outubro

Prova da 1ª fase: 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Prova da 2ª fase : 15 e 16 de dezembro às 13h

: 15 e 16 de dezembro às 13h Provas de habilidades específicas : 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025

: 9 de dezembro de 2024 a 9 de janeiro de 2025 Primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

