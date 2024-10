Julia Di Spagna 6 situações que você não usa, mas deveria usar ponto e vírgula

Dominar a pontuação é uma parte essencial da escrita. Seja em uma mensagem para os amigos ou na redação para o vestibular, colocar uma vírgula no lugar errado, um ponto final fora de contexto ou não saber usar “dois pontos” pode prejudicar a sua comunicação e a objetividade do recado. Neste contexto, um dos sinais que costuma causar mais dúvidas é o ponto e vírgula ( ; ), que desempenha um papel importante na organização das ideias.

Ele ajuda a separar informações e a conectar orações, tornando a leitura mais fluida. D e forma prática, é um sinal que indica uma pausa maior do que a da vírgula, mas menor do que a do ponto final. Além disso, pode ser utilizado em diversas situações, o que o torna uma ferramenta versátil.

Confira algumas situações em que você pode – e deve – considerar seu uso.

1.Separar itens em listas complexas

Quando os itens da lista já contêm vírgulas, o ponto e vírgula ajuda a evitar confusão.

Exemplo: Fui ao mercado e comprei maçãs, que estavam em promoção; bananas, que estavam maduras; e laranjas, que eram orgânicas.

2. Conectar orações independentes relacionadas

Se você tem duas frases que poderiam ser separadas por um ponto, mas têm uma relação estreita, como de comparação, o ponto e vírgula pode ser uma boa escolha.

Exemplo: Eu gosto de café; meu amigo prefere chá.

Continua após a publicidade

3. Antes de conectivos

Quando você usa conectivos como “porém”, “entretanto”, “portanto”, etc., entre duas orações independentes.

Exemplo: Ele se preparou bem; entretanto, não passou no teste.

4. Em listas verticais

Quando os itens estão dispostos em uma lista vertical e incluem informações adicionais.

Exemplo: Os convidados foram:

– Maria, a organizadora;

– João, o fotógrafo;

– e Ana, a decoradora.

5. Em frases longas e complexas

Para dividir orações que já contêm vírgulas e precisam de uma pausa mais longa.

Exemplo: O projeto foi um sucesso; no entanto, muitas lições foram aprendidas ao longo do caminho.

Continua após a publicidade

6. Para evitar confusão em frases longas

Quando a frase é tão longa que usar apenas vírgulas pode torná-la confusa.

Exemplo: Durante a viagem, visitamos Paris, a capital da França; Londres, a capital da Inglaterra; e Berlim, a capital da Alemanha.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram