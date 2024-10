Ludimila Ferreira Qual o coletivo de “leão”?

O leão é considerado o rei da floresta, mas sabia que na verdade quem deveria levar a coroa são as leoas? As fêmeas da espécie andam sempre juntas, enquanto os machos vão e vem ao grupo. Isso quer dizer que elas são as líderes da alcateia , o substantivo coletivo de leão.

Apesar de “alcateia” ser mais comum ao se referir aos lobos, este substantivo também pode ser utilizado para indicar um conjunto de quaisquers animais selvagens e ferozes, como o leão.

Abaixo, veja quais são as outras opções para falar do conjunto de felinos e o que são substantivos coletivos!

Coletivo de ‘leão’

Apesar de “bando” ser o mais comum ao se referir os felinos mais ferozes da selva africana , existem outras formas de falar sobre este coletivo. Como vimos, “alcateia” vai além dos lobos. Além disso, para os leões e leoas, ainda é possível usar “grupo”, “manada” e “rebanho”.

Exemplos:

Vamos estudar aquele bando de leões.

de leões. Vamos estudar aquele rebanho de leões.

de leões. A alcateia descansava após a abundante refeição.

descansava após a abundante refeição. No safári observei uma assombrosa manada de leões.

de leões. As outras leoas não a deixavam fazer parte do grupo .

O que são substantivos coletivos

Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero . Pode se tratar de animais, objetos, localizações geográficas, entre outros. É uma palavra no singular que transmite uma noção de multiplicidade.

Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados. Os determinados remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”. Já os indeterminados não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

