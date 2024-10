Ludimila Ferreira Baixe as provas anteriores resolvidas e comentadas da Unicamp

Não tem jeito, uma das melhores formas de se preparar para um vestibular é resolvendo as provas anteriores ! Com o exame para entrar na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) não poderia ser diferente. É desta forma que o candidato se familiariza com o formato da prova, compreende sua extensão e consegue desenvolver uma estratégia para a hora de realizar o exame na prática.

A recomendação de professores é que os estudantes foquem na resolução das duas ou três provas mais recentes do vestibular escolhido. Mas para não faltar opção, o GUIA DO ESTUDANTE trouxe a lista de provas comentadas das primeira e segunda fase da Unicamp dos últimos dez anos. Abaixo, escolha o ano que deseja acessar e faça o download dos gabaritos!

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

