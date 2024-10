Taís Ilhéu Qual é o plural de mamão?

Qual é o plural de “ mamão ”: “mamões”, “mamãos” ou “mamães” ? Este último ficou bem esquisito, hein! O correto é “ mamões ”. “Esse termo segue a regra de formação do plural em ‘-ões’, que é a mais comum em palavras que terminam em ‘-ão’”, explica Laís Lopes Vieira, editora de Língua Portuguesa da plataforma Amplia.

Três formas de pluralizar o “-ão”

Exemplos de palavras que seguem a mesma regra do plural de “mamão” são:

coração (corações);

balão (balões);

leão (leões).

Mas há também mais outras duas formas de pluralizar vocábulos terminados em “-ão”. Uma delas é usar o “-aes”, como em:

pão (pães);

cão (cães);

alemão (alemães).

E a terceira forma é utilizar o “-ãos”, como é o caso de

irmão (irmãos);

cidadão (cidadãos);

mão (mãos).

Mas você deve estar se perguntando: por que três tipos de plural? Cada palavra segue uma regra específica para a formação do plural com base em sua etimologia e uso.

Qual é a origem?

A palavra “mamão” tem origem indígena tupi-guarani e vem de “mamaõ”, que significa “fruto grande”. Também sofreu influência espanhola, com o vocábulo “mamón”. Depois foi incorporado à língua portuguesa como “mamão”. Há também versões que dizem que a palavra vem de “mama”, que comparava o formato do fruto com uma grande mama.

Exemplos com significados diferentes

A professora Laís exemplifica, além do uso comum do vocábulo como fruta, outras formas de uso, com mudanças de significados. Confira.

No café da manhã, gosto de comer mamões com granola e mel (s ubstantivo = fruto do mamoeiro)

Os bebês gêmeos são tão mamões que precisam ser amamentados várias vezes ao dia (a djetivo = que mama muito)

Esses trabalhos foram verdadeiros mamões com açúcar (e xpressão idiomática = coisa muito fácil)

Quer mais um exemplo de uso da palavra “mamões”? Olha só esta receita da Revista Claudia . Já deu até água na boca!

Compota de mamão verde

Ingredientes

4 mamões verdes médios

2,2 kg de açúcar

1 xícara (chá) de água

2 paus de canela

15 cravo-da-índia (ou cravinho)

2 colheres (sopa) de sal

Modo de preparo

Tire as sementes e pique os mamões em uma vasilha com o sal. Lave bem, para tirar o amargo. Em um tacho, misture os mamões , o açúcar, a água, a canela e o cravo e leve a fogo médio (170 ºC a 190 ºC) por cerca de 2 horas, mexendo sempre. Pronto, a delícia está feita! Agora é só provar.

