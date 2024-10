Taís Ilhéu As fórmulas que você, com certeza, vai usar na prova de Matemática do Enem

O GUIA DO ESTUDANTE já apresentou aqui quais são os temas que mais caem na prova de Matemática do Enem , segundo o cursinho Aprova Total! São eles: Matemática Básica (33,8%), Estatística (12,5%), Geometria Espacial (11,4%), Funções (10,8%) e Geometria Plana (8%). Agora é hora de saber quais são as fórmulas que, com certeza, você precisará usar em cada um desses assuntos!

Abaixo, Jessica Rama, autora de Matemática do Sistema de Ensino pH, explica o que é cada um desses cinco assuntos, as fórmulas mais usadas e exemplos de aplicações delas em questões do Enem .

Confira!

+ O detalhe que pode te fazer perder pontos em exatas no Enem

Matemática Básica

É o básico da matemática, que avalia o raciocínio lógico, a interpretação de problemas e a capacidade de resolver questões cotidianas. As fórmulas mais usadas no Enem são:

Escala

Continua após a publicidade

Escala = tamanho da imagem/tamanho real do objeto

Notação Científica

Números grandes ou pequenos podem ser representados na forma:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Onde 1 ≤ a < 10.

Porcentagem

Continua após a publicidade

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Razão

Razão entre dois números a e b:

a/b ou a:b

Proporção

Igualdade entre duas razões:

Continua após a publicidade

a/b = c/d

+ 5 dicas para ir bem na prova de exatas do Enem

Exemplo de questão do Enem de 2023

Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos de seus funcionários, com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e, neste ano, esse número cresceu 10%.

A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera deste ano. Decidiu, então, construir, ao longo desse ano, novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor que o deste ano.

Continua após a publicidade

O número mínimo de salas que deverão ser construídas é

a) 10.

b) 11.

c) 13.

d) 30.

Continua após a publicidade

e) 33.

Resposta:

Neste exercício, é usada a fórmula de porcentagem .

Para descobrir a quantidade de nomes na fila de espera neste ano, é preciso calcular 10% e acrescentar o resultado ao valor total:

Como haverá 10 crianças por sala, o número de recintos que devem ser construídos para que o número de nomes na lista de espera seja 25% menor equivale a:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Alternativa correta, portanto, é a B.

Estatística

As questões de Estatística no Enem são sobre coletar, organizar e interpretar dados para tirar conclusões. As duas fórmulas mais usadas são:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

+ 5 dicas para preencher o gabarito do Enem mais rápido, e sem errar

Exemplo de questão do Enem de 2023

Um tipo de semente necessita de bastante água nos dois primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente, nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do índice mensal de precipitação de chuva (ImPC) da região onde ocorrerá o plantio, para o período chuvoso de 2020-2021, ele obteve os seguintes dados:

outubro/2020: ImPC = 250 mm;

novembro/2020: ImPC = 150 mm;

dezembro/2020: ImPC = 200 mm;

janeiro/2021: ImPC = 450 mm;

fevereiro/2021: ImPC = 100 mm;

março/2021: ImPC = 200 mm.

Com base nessas previsões, ele precisa escolher dois meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível.

No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente?

a) Outubro.

b) Novembro.

c) Dezembro.

d) Janeiro.

e) Fevereiro.

Resposta:

Para chegar ao resultado final, será preciso calcular as médias aritméticas simples (em mm de precipitação) de dois em dois meses consecutivos, usando a fórmula:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

A maior média é a de dezembro: 325. Portanto este é o mês em que o produtor deverá plantar as sementes.

A resposta certa é a letra c.

+ Teste sua interpretação com 5 tirinhas e charges que já caíram no Enem

Geometria Espacial

É o estudo e a análise de objetos que ocupam espaço, ou seja, aqueles que têm três dimensões: altura, largura e profundidade. No Enem, geralmente são pedidos cálculos de volumes e áreas. Aqui estão as principais fórmulas:

Esfera

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Cilindro

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Cone

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Prisma

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Pirâmide

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Exemplo de questão do Enem de 2022

Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 cm e a da altura igual a 50 cm. Ela será derretida, e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 cm, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento.

Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica?

a) 800

b) 1.200

c) 2.400

d) 4.800

e) 6.400

Resposta:

Aqui é necessário usar as fórmulas de cálculo de volume de cilindro e de esfera .

O volume da peça cilíndrica é igual a:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

O volume de cada esfera é:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Para obter o número de esferas, é preciso dividir o volume da peça cilíndrica pelo volume de cada esfera:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

A resposta certa é a letra d.

Funções

São expressões que representam a relação entre dois conjuntos numéricos e que podem ser apresentadas por gráficos. As três principais fórmulas usadas no Enem são:

Função do 1º grau

f(x) = ax + b

Onde a é o coeficiente angular (inclinação) e b é o coeficiente linear (interseção com o eixo y).

Função do 2º grau (função quadrática)

f(x) = ax² + bx + c

Onde a, b e c são constantes. O gráfico é uma parábola.

Vértice da Parábola

Coordenadas do vértice:

Raízes da Função do 2º Grau (Fórmula de Bhaskara)

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Função exponencial

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Onde a ≠ 0 e b > 0. O valor de b determina o crescimento (b > 1) ou decrescimento (0 < b < 1).

Exemplo de questão do Enem de 2023

Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado, em milhar de real, poderia ser calculado pela expressão:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30.

Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V 0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhares de real.

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa?

a) Ótimo.

b) Bom.

c) Normal.

d) Ruim.

e) Péssimo.

Resposta:

A fórmula que deverá ser usada é a da função de 2º. grau .

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

O desempenho é ruim, pois o resultado 5 está entre 4 e 10.

A resposta certa é a letra d.

Geometria Plana

É o estudo das formas geométricas que possuem apenas duas dimensões (largura e altura). As fórmulas mais usadas são as de cálculo de área:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Outras fórmulas que também caem no Enem com frequência

Teorema de Pitágoras

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Soma dos ângulos internos de um polígono convexo

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Ângulo Interno de um polígono regular

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Exemplo de questão do Enem de 2021

O dono de uma loja pretende usar cartões imantados para a divulgação de sua loja. A empresa que fornecerá o serviço lhe informa que o custo de fabricação do cartão é de R$ 0,01 por centímetro quadrado e que disponibiliza modelos tendo como faces úteis para impressão:

Um triângulo equilátero de lado 12 cm;

Um quadrado de lado 8 cm;

Um retângulo de lados 11 cm e 8 cm;

Um hexágono regular de lado 6 cm;

Um círculo de diâmetro 10 cm.

O dono da loja está disposto a pagar, no máximo, R$ 0,80 por cartão. Ele escolherá, dentro desse limite de preço, o modelo que tiver maior área de impressão.

Use 3 como aproximação para π e use 1,7 como aproximação para √3

Resposta

Neste exercício, são usadas fórmulas para cálculos de áreas de diversas figuras.

A área do triângulo equilátero é:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

A área do quadrado é:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

A área do retângulo é:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

A área do hexágono regular é:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

A área do círculo é:

<span class="hidden">–</span> Guia do Estudante/Reprodução

Desde que 0,01 . 88 = R$ 0,88 supera R$ 0,80, ele deverá escolher o cartão que tem como face útil um círculo.

A resposta certa é a letra e.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram