Ludimila Ferreira Você tinha quando era criança? 7 itens de papelaria que foram sucesso nos anos 2000

Quando o assunto é anos 2000 , impossível não se lembrar de como as papelarias foram tomados por itens coloridos e, normalmente, com cheiro. Para além de anotar as tarefas de casa, as canetas de gel ainda enfeitavam as páginas dos cadernos – que já tinham capas nada discretas, com personagens como Jolie, Bratz, Looney Tunes ou Ursinhos Carinhosos. Para completar, todos eles vinham com uma cartela de adesivos, que causava discórdia entre colegas de sala e vez ou outra iam parar na janela de casa. Essas memórias também fazem parte da sua infância?

Seja você ou não dessa época, nada mais divertido do que mergulhar na onda de nostalgia e rememorar esses clássicos dos tempos de criança. Que tal se preparar para a maratona de vestibulares com uma lapiseira desmontável? Ou então levar para a reunião do estágio uma caneta com cheirinho?

Confira 5 itens de papelaria que foram sucesso nos anos 2000!

+ 4 itens para estudar sem perder a concentração com o clima maluco

1. Canetas de gel com glitter

Caneta de gel com glitter Compre agora: Amazon - R$ 41,00

Você é do time de estudantes que gosta de fazer detalhes nas suas anotações, escrever lembretes diferentes em agendas, decorar seu bullet journal , fazer títulos com lettering e marcações em informações importantes em textos muito longos? As canetas de gel com glitter podem ser suas aliadas. Elas podem ser aplicadas tanto em papéis claros quanto escuros, sem borrar ou perder o brilho.

Continua após a publicidade

Super leve e com formato arredondado, ela proporciona uma escrita fluida, suave, precisa e que desliza bastante ao longo da folha. Sua tampa é ventilada e é possível prendê-la em cadernos ou pastas. E o melhor: é resistente, de altíssima durabilidade e as cores são bem pigmentadas para deixar as anotações ainda mais lindas.

2. Tesouras para scrapbook

Mesmo na era dos smartphones , tem quem ainda goste de fazer recortes e colagens. Por isso, esse kit com 6 tesouras de cortes diferentes, é ideal! Além de fazer recortes com diversas variedades de design, você também pode decorar bordas de cadernos, agendas e criar molduras decorativas para seus pôsteres e fotos.

As tesouras são de plástico e foram ergonomicamente projetadas para servir tanto na mão esquerda , quanto na direita, sendo fáceis e seguras de manusear. Além disso, as lâminas de aço inox são eficientes, o que permite um corte preciso. A sugestão é cortar papéis a partir de 180g de gramatura e para os mais finos, juntar dois ou três ao mesmo tempo, para não picotar a folha.

+ Uma lista com as 6 melhores cadeiras para estudar

Continua após a publicidade

3. Caneta 4 em 1

Quem precisa de uma coleção infinita de canetas quando pode ter 4 em 1? Esta opção aqui, além de tudo, vem em cores pastel. Liberte sua criatividade e dê vida aos seus desenhos, destaques e anotações em apenas um clique.

As cores dela são: azul, amarelo, rosa e maçã verde. Possui ponta macia de 0.7mm e alça prender no caderno. O sucesso vai ser tanto na sala de aula que você vai ter que comprar outra porque alguém vai pegar emprestado e “esquecer” de te devolver. Cuidado!

4. Lapiseira montável

Por que ter uma lapiseira básica quando se pode ter uma lapiseira montável de ursinho? Essa lapiseira possui 7 pontas macias e trocáveis, além de vir nas versões de cor sólida e transparente.

Continua após a publicidade

Além de fofas, são resistentes e funcionais. O pacote vem com duas que você pode dividir e compartilhar em diferentes estojos. O grafite é de 1.2mm e possui uma tampa de proteção.

+ 6 itens para ajudar a estudar nesse calor

5. Cadernos Jolie

Um clássico, estas personagens foram sucesso nas capas de caderno nos anos 2000. Além de lindos, os cadernos são de alta qualidade e a opção 1 matéria com 80 páginas permite fazer uma coleção com as diferentes ilustrações.

Além disso, as próprias folhas são decoradas, deixando o dia a dia escolar muito mais divertido. Qual você vai escolher?

Continua após a publicidade

6. Borrachas divertidas com cheiro

Estas borrachas além de fofas, são funcionais. Não fazem sujeira e são macias. Cada uma possui um aroma de acordo com sua fruta correspondente, a cara dos anos 2000. Apesar de ter cheirinho, sua formula é livre de produtos tóxicos , garantindo maior segurança durante o uso. Ideal para o dia a dia na escola, auxiliando o aluno nas atividades de escrever, desenhar e colorir. + 5 impressoras para deixar o seu escritório completo 7. Borracha ponteira Borracha ponteira Compre agora: Amazon - R$ 23,77 Continua após a publicidade Falando em borracha, outro sucesso dos anos 2000 foram as ponteiras de encaixe que podiam sem colocadas em lápis e canetas para apagar. Tamanho padrão, de boa qualidade, o pacote vem com aproximadamente 100 unidades. Apaga lápis muito bem, sem borrar e não quebra fácil.

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon e recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio dos links indicados nesta página. A seleção de produtos segue critérios exclusivamente editoriais. O estoque disponível refere-se ao momento da publicação desta matéria.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.