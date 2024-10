Taís Ilhéu Você sabe o significado de “literalmente”? Entenda por que tanta gente usa errado

Já reparou que as pessoas estão usando a palavra “ literalmente” para tudo? Escutou frases do tipo: “estou literalmente doido” ou até mesmo “literalmente morto de fome”? Ao usarem essas expressões, elas imaginam que estão dizendo que estão no limite, que estão “muito cansadas” ou “muito doidas”. O que elas não sabem é que “literalmente” não deve ser usado para expressar intensidade! E se você também está empregando o termo dessa forma, pode estar “literalmente” cometendo uma gafe.

Nos dicionários de língua portuguesa, a palavra “literalmente” é um advérbio e significa: de modo literal, exatamente, “ao pé da letra”, completamente. “Ou seja, quando algo acontece literalmente, quer dizer que ocorreu exatamente do jeito descrito”, explica Margarete Xavier , autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino.

A origem da palavra e suas aplicações

Segundo a professora Margarete, a palavra “literalmente” foi formada a partir de “literal”, que vem do latim “literalis”, referindo-se àquilo que se relaciona diretamente com “letra”. E ganhou o sufixo ‘-mente”, tornando-se um advérbio .

Olha só como a palavra é corretamente aplicada, referindo-se a situações que, de fato, aconteceram, neste exemplo aqui:

“Ontem, eu liguei para o meu pai literalmente 10 vezes”. Significa que o filho realmente fez dez ligações. Não houve apenas a intenção de intensificar a ação.

Portanto, usar a expressão “estou literalmente morto de fome” não é aceitável já que você não morreu de verdade. Aqui seria possível substituir o “literalmente” por “estou com muita fome” ou “estou com bastante fome”. E, se você adora usar o “literalmente” no dia a dia, que tal falar: “Eu literalmente comi demais porque estava com muita fome”?

Literalmente na literatura

Há vários exemplos de uso adequado dessa palavra em diversas obras literárias. “O grande poeta português Fernando Pessoa, sob o heterônimo de Álvaro de Campos, escreveu o ‘Poema em linha reta’, no qual aparece perfeitamente empregado o vocábulo ‘literalmente’”, conta a educadora Margarete. Confira o trecho abaixo.

“[…] Arre, estou farto de semideuses!

Onde é que há gente no mundo?

Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?

Poderão as mulheres não os terem amado,

Podem ter sido traídos- mas ridículos nunca!

E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,

Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear?

Eu, que venho sido vil, literalmente vil,

Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.”

Outros exemplos do dia a dia

O motorista está literalmente bêbado, por isso foi autuado em flagrante pela polícia rodoviária.

A casa estava literalmente pegando fogo.

A maratona foi tão longa que eu literalmente corri por cinco horas.

Ela estava tão nervosa que suas mãos literalmente tremiam.

