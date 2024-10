Julia Di Spagna Quantas linhas tem a redação do Enem? Veja essa e outras regras

O Enem 2024 está se aproximando e a redação é uma etapa do exame que costuma preocupar os candidatos tanto pelo peso da nota quanto por sua complexidade. Mas fique tranquilo: quanto mais você conhecer do estilo do texto, da estrutura da prova e dos critérios da banca, mais segurança vai sentir na hora de elaborar sua dissertação . Alguns detalhes simples também podem fazer toda diferença. Você sabe, por exemplo, quantas linhas tem a redação do Enem ?

Afinal, dá para entregar um texto com 5 linhas ou usar o verso da folha para finalizar uma ideia? A resposta para ambas perguntas é não! Existe um limite que precisa ser respeitado: mínimo de 7 linhas e máximo de 30. Caso você escreva menos que o pedido pela banca, seu texto não será avaliado. Tudo que estiver fora do espaço delimitado também será desconsiderado.

Por isso, é importante organizar suas ideias em um rascunho, criar uma estrutura de texto que englobe os principais pontos da sua argumentação e ir controlando o espaço restante para a escrita. Treinar com provas antigas é outra estratégia importante para construir uma boa noção da quantidade de linhas disponíveis e lapidar sua escrita dentro desses limites.

Outras regras sobre a redação do Enem

Como já mencionado, não se deve escrever fora da margem, pois o que estiver “para fora” será desconsiderado. E nada de fazer desenhos, usar símbolos, escrever palavras soltas ao redor da folha, mensagens para o corretor ou qualquer outro conteúdo que não tenha relação com o texto!

Lembrando também que, no Enem, também não é necessário colocar um título na sua dissertação – professores comentam neste outro texto se vale a pena arriscar ou não.

Além disso, rasurar não é um problema, mas em vez de rabiscar o equívoco, faça um traço simples em cima da palavra que já será o suficiente.

Outra questão que costuma gerar dúvidas é o uso da coletânea . Saiba que você deve explorá-la, mas com cautela. É possível, por exemplo, parafrasear um trecho para contextualizar uma ideia ou colocá-lo entre aspas para ajudar na sua argumentação. Porém, isso deve ser apenas uma ferramenta para embasar o texto. Usar trechos muito longos ou copiar palavras como se fossem suas não é algo visto com bons olhos pela banca e irá prejudicar a sua nota.

Evite também usar a primeira pessoa do singular para expressar suas ideias com frases como “minha opinião”ou “eu acho que”. O objetivo é deixar o texto o mais impessoal possível, fazendo uso da terceira pessoa do plural.

Outro erro comum é o uso de gírias ou abreviações do mundo digital, como “vc”, “tipo” ou “né”. Tome muito cuidado com a linguagem utilizada. Claro que não é necessário florear o seu texto com palavras “difíceis”, eruditas e que você não explora no seu cotidiano, mas é importante manter um equilíbrio e não se esquecer que é um texto formal.

Cronograma Enem 2024

Inscrições : 27 de maio a 14 de junho

Pagamento taxa de inscrição : 27 de maio a 19 de junho

Pedido de tratamento pelo nome social: 27 de maio a 14 de junho

Solicitação de atendimento especializado: 27 de maio a 14 de junho

Resultado do pedido de atendimento especializado : 17 de junho

Recurso do pedido de atendimento especializado: 17 a 21 de junho

Resultado do recurso para atendimento especializado: 27 de junho

Aplicação das provas: 3 e 10 de novembro

3 e 10 de novembro Divulgação do gabarito: 20 de novembro

20 de novembro Divulgação do resultado: 13 de janeiro

