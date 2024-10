Taís Ilhéu Inscrição na Unesp 2025 encerra nesta quinta-feira (10)

Estudantes que desejam concorrer a uma das 6.596 vagas ofertadas pela Unesp (Universidade Estadual Paulista) este ano precisam correr! O vestibular Unesp 2025 só recebe inscrições até esta quinta-feira, 10 de outubro. Para participar, basta acessar o site da Fundação Vunesp e preencher formulário com as informações pessoais, de contato e socioeconômicas solicitadas.

Os candidatos que não foram contemplados com a isenção, devem pagar a taxa de R$ 210 via cartão de crédito, boleto ou pix até 11 de outubro, sexta-feira. Os estudantes matriculados no terceiro ano do Ensino Médio em escolas da rede pública do estado de São Paulo têm direito à redução de 75% do valor da taxa – e pagam, portanto, R$ 52,50. Para usufruir do benefício, eles devem preencher o campo “voucher” durante a inscrição com seu número de RA (Registro do Aluno), cadastrado previamente no site da Vunesp. Entenda melhor aqui .

+ Quais as diferenças entre os vestibulares da Fuvest, Unicamp e Unesp?

A Unesp

A Unesp é uma universidade pública com campi em 24 cidades do interior de São Paulo – Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É uma das instituições de ensino superior mais bem avaliadas do país, e figura com frequência em rankings como o QS World University Rankings.

Continua após a publicidade

Calendário da Unesp

Inscrições: 4 de setembro a 10 de outubro

4 de setembro a 10 de outubro Primeira fase: 15 de novembro

15 de novembro Segunda fase: 8 e 9 de dezembro

8 e 9 de dezembro Resultado: 31 de janeiro de 2025

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.