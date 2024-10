Ludimila Ferreira 6 situações que podem te eliminar da prova do Enem

Já pensou estar concentrado no meio da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e começar a ouvir seu despertador tocando? Parece um filme de terror, mas é possível acontecer – e muitos candidatos já foram eliminados em edições anteriores por este motivo. A prova tem algumas regras que precisam ser seguidas, sob pena de eliminação .

Já que você estudou o ano todo e não é hora de dar bobeira: pegue papel e caneta preta para anotar o que não fazer no dia da prova.

Confira 6 coisas que podem te eliminar da prova do Enem !

1. Seu celular, mesmo desligado

Algumas marcas de celular tocam os alarmes programados, mesmo que o aparelho esteja desligado. Por esta razão, caso seja necessário levar seu smartphone até o local de prova, verifique se desligou todos os despertadores do dia. Além disso, desligue o celular por completo antes de guardar no saco plástico.

2. Ir embora com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais

Candidatos já foram eliminados no passado por esta mesma razão, por isso, é importante seguir as regras . Caso deseje sair do local do exame com seu caderno e já tenha finalizado a prova, aguarde o tempo necessário de permanência.

3. Ir com um boné ou óculos escuros fazer a prova

Durante as provas do Enem, alguns itens de vestuário são proibidos, como bonés e óculos escuros. Então, para se proteger do sol quente no dia, vá pela sombra, mas sem boné. Caso mesmo assim você vá usando algum destes itens, eles irão parar no saco plástico lacrado quando for entrar na sala.

4. Começar a fazer a prova antes do fiscal autorizar

Outra questão que já gerou eliminações no passado. Nada de deixar a ansiedade tomar conta e começar a prova antes do prazo estipulado. Use o tempo restante para se acalmar e se preparar mentalmente para as longas questões que estão por vir.

5. Se recusar a passar pelo detector de metais na ida ou na volta do banheiro

Este procedimento é necessário tanto para segurança de todos na escola, como para evitar fraudes durante a prova. Então, caso for requisitado na volta do banheiro, passe pelo detector de metais, combinado?

6. Usar um smartwatch ou qualquer outro eletrônico durante a prova

Além do celular, outros aparelhos eletrônicos também estão proibidos na sala de prova como tablets , máquinas calculadoras, gravadores, pen drive, fones de ouvido, entre outros. Equipamentos eletrônicos usados por pessoas com necessidades especiais serão examinados pelos aplicadores.

