Ludimila Ferreira Qual o coletivo de “soldados”?

Desde o início da guerra contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin já aumentou três vezes o contingente militar do país. Atualmente, 1,5 milhão fazem parte do exército ativo da Rússia. Como se referir a esse grupo utilizando uma única palavra? Afinal, existe um coletivo para “soldados” ?

A verdade é que há diversas opções para falar deste conjunto, como “legião”, “pelotão”, entre outros. Abaixo, confira as principais formas.

Os coletivos de ‘soldado’

Para indicar um conjunto de ‘soldados’, podemos utilizar diversos substantivos coletivos, como “tropa”, “exército” e “batalhão”.

Os mais utilizados são os seguintes:

tropa; exército; regimento; batalhão; companhia; hoste; legião; pelotão.

Exemplos

A tropa avançou pela praça com as armas em riste.

O exército estava preparado para o ataque.

O regimento era muito maior do que o inimigo esperava, e por isso surpreendeu.

Quem imaginava que um país tão pequeno poderia ter um batalhão gigante?

A companhia seguiu as ordens do general e aguardou.

A hoste avançou ao som do canhão.

Era uma legião de soldados que corriam armados.

O pelotão caminhava pela cidade no dia do desfile.

O que são substantivos coletivos?

Os substantivos coletivos são a representação de um agrupamento de algo, independentemente do gênero . São usados para falar de animais, objetos, localizações geográficas, pessoas, entre outros. Esta classificação se subdivide em determinados e indeterminados:

Determinados: remetem à qualidade ou quantidade dos seres do agrupamento, como “casal”.

Indeterminados: não remetem à quantidade dos seres, são gerais, como “cardume”.

