Taís Ilhéu 6 dicas de ouro para fazer uma boa revisão para o Enem 2024

Contagem regressiva para o Enem ! Agora é hora de iniciar a revisão . Você já começou? Ainda não? Preparamos aqui seis dicas para turbinar seus estudos neste mês. As sugestões são de Ana Carolina Han , coordenadora pedagógica do ensino médio do Colégio Rio Branco, de São Paulo. Bora colocar em prática?

1. Crie um plano de estudos realista

“Organize seu tempo, criando metas alcançáveis para retomada do conteúdo. Caso isso não aconteça, você facilmente se sentirá frustrado e perderá o ritmo nessa reta final” aconselha a professora Ana.

Como se organizar? Faça um cronograma de estudos , com um checklist de tarefas em um planner semanal até a data do Enem . Separe os horários para assistir às aulas, resolver exercícios e revisar conteúdos. Inclua também os períodos de refeições, atividades físicas, descanso e outros compromissos. Assim você terá noção do tempo que precisará gastar para cada ação.

2. Defina os conteúdos revisados

Não dá tempo de revisar todo o conteúdo em menos de um mês, certo? Por isso, você precisa montar uma estratégia. Uma dica é revisar os conteúdos mais frequentes que caem no Enem. Foque nisso!

Outra dica é estudar os assuntos que você errou nos simulados ou que tem mais dificuldade em aprender. Você precisará dar mais atenção a isso se quiser mandar bem no exame. Além disso, prioriza as matérias que têm um peso maior no cálculo da sua nota, dependendo do curso escolhido.

Vale também fazer mapas mentais e resumos de todos esses conteúdos que você selecionou. É um ótimo método para reavivar sua memória, compreender e fixar as matérias antes da prova.

3. Treine com provas antigas e faça simulados

Já resolveu as provas do Enem de anos anteriores? Você pode simular as condições do dia do exame em sua casa. “Procure um lugar reservado e bem iluminado. Certifique-se de que você não será interrompido e controle seu tempo para fazer as questões”, sugere a coordenadora Ana.

Outra dica é fazer os simulados na escola ou no cursinho pré-vestibular. “Os resultados podem ajudar o estudante no ajuste do cronograma de seus estudos até o exame, bem como aprimorar a sua forma de resolução de prova”, explica a professora.

4. Assista aos “aulões”!

Que tal participar de aulões? São aulas online (algumas presenciais), organizadas por escolas, cursos preparatórios e instituições de ensino para revisar conteúdos que podem cair nas provas do Enem. A maior parte dos aulões é gratuita, acontece perto da data do exame e não precisa de inscrição prévia.

Alguns cursinhos que oferecem aulões são: Sistema pH, Poliedro, Unigranrio, Sistema Positivo, Curso Fernanda Pessoa, Descomplica e Cursinho Singular Anglo. Fique de olho!

5. Aumente seu repertório com atualidades

“O Enem costuma abordar temas contemporâneos, não só na redação, mas em todas as áreas do conhecimento, por isso, reserve um tempo para se manter bem-informado com jornais, podcasts, revistas e sites confiáveis de notícias”, aconselha a educadora.

Revise os temas atuais deste ano e continue se atualizando. Alguns exemplos de assuntos são as mudanças climáticas e a transição energética; os conflitos globais e seus impactos (como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio); as eleições municipais, entre outros.

6. Cuide da saúde física e mental

Cuidar da saúde também faz parte da rotina de revisões. Já pensou chegar doente no dia do exame? Por isso, adote uma alimentação saudável e equilibrada, e hidrate-se sempre. Também pratique atividades físicas com regularidade. E reserve tempo para descanso e lazer.

Mais uma dica importante: mantenha uma rotina de sono regular. Dormir bem é essencial para consolidar o aprendizado e manter o foco. Isso vai ajudar a evitar a fadiga mental e melhorar a concentração durante as revisões.

