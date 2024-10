Ludimila Ferreira Resultado do CNU: veja como acessar a nota na Página do Candidato

O resultado do CNU, o Concurso Público Nacional Unificado, estará disponível para consulta a partir das 10h desta terça-feira (8). Para conferir as notas finais das provas objetivas e as preliminares da discursiva e redação os candidatos devem acessar a Página do Candidato , mesmo endereço onde realizaram a inscrição. O login deve ser feito utilizando a conta do Gov.br

Serão divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, a liberação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa enquanto aguarda uma decisão da justiça .

Abaixo, entenda o que significa cada uma das notas divulgadas nesta terça (8).

+ CNU vazio? Veja abstenção e quantas pessoas faltaram ao concurso

Entenda o resultado do CNU

Os candidatos dos blocos 1 a 7 terão acesso ao número de acertos, à nota final e à nota ponderada nas provas objetivas de conhecimentos gerais. Já nas provas de conhecimentos específicos, que possuem pesos diferentes para cada eixo temático, o candidato poderá ver quantos acertos teve e a nota em cada um dos eixos.

Também serão divulgadas a nota total e a nota ponderada das provas de conhecimentos específicos.

Continua após a publicidade

+ CNU: veja a relação de candidatos por vaga de cada bloco do concurso

Para os candidatos de nível superior que foram aprovados na prova objetiva e tiveram suas provas discursivas corrigidas, será possível consultar a nota referente aos conhecimentos específicos (que valem 50% da nota) e aos conhecimentos gramaticais (também 50%), além do total resultante da soma dessas duas notas.

No final, o candidato poderá conferir seu resultado para cada cargo em que se inscreveu, dentro do bloco correspondente, com a informação disponível no campo “situação do cargo” , no extrato de resultado.

+ Ranking do CNU: veja as vagas mais concorridas do concurso

Já os candidatos do bloco 8 , de nível médio, terão acesso ao número de acertos em cada disciplina das provas objetivas como língua portuguesa, noções de direito , matemática e realidade brasileira. Serão disponibilizadas também a nota total e a nota ponderada dessas provas. O resultado para cada cargo em que o candidato se inscreveu no bloco 8 também estará disponível no campo “situação do cargo” no extrato de resultado.

Continua após a publicidade

Para os candidatos de nível médio que foram classificados e tiveram suas redações corrigidas, será possível ver a nota total e a nota ponderada da redação.

+ Foco nas exatas: como estudar Matemática, Física e Química do jeito certo

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

+ CNU: tire todas suas dúvidas sobre a prova do ‘Enem dos Concursos’

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.