Ludimila Ferreira Nota de corte CNU: confira nota mínima de todos os blocos

As notas do CNU (Concurso Nacional Unificado) já estão disponíveis para consulta na Página do Candidato , no site da Cesgranrio. Elas são divididas de acordo com as provas objetivas e dissertativas. No entanto, para ter as questões dissertativas e redação corrigidas, os candidatos precisavam ter alcançado uma nota mínima na prova de alternativa – ou seja, a nota de corte para sua carreira em específico.

Os que não alcançaram esta nota – ou não fizeram a quantidade mínima de acertos estipulado em edital – foram eliminados. Confira todas as notas de corte aqui neste link . Abaixo, entenda também como são calculadas as nota de corte para todos os cargos e blocos do CNU!

Como são calculadas as notas de corte do CNU

Para começo de conversa, só poderiam ter suas provas dissertativas e redações corrigidas os candidatos que alcançassem a pontuação mínima estipulada em edital. Para os blocos de 1 a 7, essa pontuação era de 40%, considerando os devidos pesos das questões. Já para o bloco 8, de nível médio, a pontuação mínima era de 30% de acerto das questões.

Quem tirou abaixo dessa porcentagem foi automaticamente eliminado, segundo o subitem 7.1.2.1.1.

Os candidatos que seguiram na disputa enfrentaram mais uma peneira. Eles foram organizados em um ranking, da maior para a menor pontuação, e o número máximo de provas discursivas corrigidas pela Cesgranrio foi igual a nove vezes o número de vagas ofertadas para aquele cargo em específico. Essa, portanto, era a nota de corte final, a do último candidato que teve sua prova discursiva/redação corrigida.

Este modelo é válido para a ampla concorrência (AC), candidatos negros (CN), pessoas com deficiência (PcD) e indígenas (CI), assim como para todos os blocos do concurso.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

