Foi eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do edital do CNU? Entenda o que significa

Os candidatos que fizeram as provas do CNU, o Concurso Público Nacional Unificado, já podem consultar o resultado desde as 10h desta terça-feira (8). O governo disponibilizou as notas individuais , tanto nas provas objetivas quanto discursivas. Muita gente, no entanto, estranhou a seguinte mensagem “eliminado pelo subitem 7.1.2.1.1 do edital”. Afinal, o que isto significa?

Consultamos os editais da prova e esta é a resposta: “Os candidatos que não atingirem a nota mínima nas provas objetivas, para a correção da prova discursiva, em quaisquer dos cargos indicados no ato da inscrição, estarão eliminados deste(s) cargo(s)”.

Traduzindo, estes candidatos foram eliminados porque não obtiveram a nota mínima nas provas objetivas – e por essa mesma razão, suas provas discursivas/redação sequer foram corrigidas. No bloco 8, por exemplo, era preciso ter acertado no mínimo 18 das 60 questões objetivas.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

