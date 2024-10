Taís Ilhéu Cronograma CNU: veja o próximo passo depois das notas

As notas do CNU , o Concurso Nacional Unificado , foram divulgadas nesta terça-feira (8). E agora? Ainda não está tudo decidido! A depender do cargo para o qual está concorrendo, o candidato que não foi tão bem nas provas objetivas e questões discursivas ainda pode aumentar sua nota por meio da prova de títulos . Essa etapa nada mais é do que uma avaliação curricular que atribui alguns pontos extras em função da experiência acadêmica e profissional. Para saber se está habilitado para a prova de títulos, o candidato deve consultar essa informação no campo “situação do cargo”, no extrato profissional. O envio de documentos para titulação deve ser feito nos dias 9 e 10 de outubro. Abaixo, confira o cronograma completo do CNU até a divulgação dos resultados e convocação para a posse.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local de prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local de prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

