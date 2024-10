Ludimila Ferreira Como calcular a nota ponderada do CNU? Veja o que dizem os editais

As notas do CNU (Concurso Nacional Unificado) foram divulgadas nesta terça-feira (8) e os participantes já podem fazer a consulta na Página do Candidato , no site da Cesgranrio . Porém, para entender o próprio desempenho, é preciso saber como é feito o cálculo da nota ponderada , chama de Nota Final Ponderada (NFP) nos editais do concurso.

O CNU ofereceu 6.640 vagas que serão distribuídas entre 21 órgãos. O cálculo da NFP é feito da mesma forma para o editais 1 a 7, apenas no edital 8, de nível intermediário, existe uma mudança. Abaixo, entenda como é feito o cálculo da Nota Final Ponderada e o critério para a classificação no concurso !

O que é a Nota Final Ponderada (NFP)?

O resultado do CNU não é calculado pela soma das notas individualmente e sim pela média ponderada a depender dos eixos temáticos do cargo pretendido pelo participante. A NFP é a soma da pontuação nas provas objetivas e da nota da redação .

Ela varia tanto de acordo com o perfil da vaga , como pelo desempenho do candidato. As provas de títulos, para as vagas que se enquadram, também têm peso na nota final – além dos títulos possuírem pesos diferentes entre si.

Como é calculada a nota ponderada no CNU nos editais 1 a 7

De acordo com os editais 1 a 7, a Nota Final Ponderada (NFP) para todos os órgãos, cargos e especialidade de cada candidato não eliminado por quaisquer razões e para fins de classificação final será calculada da seguinte forma:

NFP = NPO + NPD + NPT

O que isso quer dizer?

NFP é a Nota Final Ponderada;

NPO é a soma das notas ponderadas das provas objetivas de Conhecimentos gerais (P1) e de Conhecimentos específicos (P2);

NPD é a Nota Ponderada obtida na Prova Discursiva;

NPT é a Nota Ponderada obtida na Avaliação de Títulos, quando couber.

O candidato terá uma NFP para cada opção de cargo e especialidade escolhida no ato da inscrição e ele será classificado por órgão, cargo e especialidade de acordo com os valores decrescentes da Nota Final Ponderada do Concurso Público. Ou seja, as maiores notas ocupam as primeiras posições.

Abaixo, confira os 7 editais:

Como é calculada a nota ponderada no CNU no edital 8

De acordo com o edital 8, a Nota Final Ponderada (NFP) para todos os órgãos, cargos e especialidade de cada candidato não eliminado por quaisquer razões e para fins de classificação final será calculada da seguinte forma:

NFP = NPO + NPR + NPT

O que isso quer dizer?

NFP é a Nota Final Ponderada;

NPO é a soma das notas ponderadas das provas objetivas;

NPR é a Nota Ponderada obtida na Redação;

NPT é a Nota Ponderada obtida na Avaliação de Títulos, quando couber.

O candidato terá uma NFP para cada opção de cargo e especialidade escolhida no ato da inscrição e ele será classificado por órgão, cargo e especialidade de acordo com os valores decrescentes da Nota Final Ponderada do Concurso Público.

Abaixo, confira o edital:

Edital 8: Nível intermediário

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

