5 audiolivros para descansar antes dos vestibulares

Estar preparado para os vestibulares também significa estar descansado! Muita gente pode partir para o óbvio e trocar a maratona de estudos por uma maratona da sua série favorita, mas que tal tentar uma coisa diferente e deixar as telas de lado no processo? Os audiolivros podem ser seus aliados nesse momento.

Com a Audible , serviço de audiolivros da Amazon você consegue ouvir as histórias – inclusive estando offline. Com mais de 600 mil títulos na plataforma, o GUIA DO ESTUDANTE separou 5 para você ouvir ainda esse mês! As opções vão de 3 a 15 horas de narrativa. Tem literatura fantástica, brasileira contemporânea e até um clássico inglês.

Harry Potter e a Pedra Filosofal, J.K. Rowling

Você provavelmente já se aventurou pelo universo mágico de Harry Potter com os livros e filmes . Que tal dessa vez ir para Hogwarts por meio de um audiolivro?

Em “Harry Potter e a Pedra Filosofal” o bruxinho protagonista nunca havia ouvido falar de Hogwarts quando as cartas – rapidamente confiscadas por seu tio e tia – começaram a aparecer na Rua dos Alfeneiros, nº 4.

Então, no aniversário de onze anos de Harry, um gigante chamado Rúbeo Hagrid surge com notícias surpreendentes: Harry Potter é um bruxo e tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Feche os livros e coloque os fones de ouvido que a aventura vai começar.

A leitura tem duração de 8 horas e 50 minutos.

Torto arado, Itamar Vieira Junior

Vencedor do prêmio Jabuti em 2020, o livro “ Torto Arado ”, do brasileiro Itamar Vieira Junior , já foi traduzido e publicado em mais de 20 países, e agora você também pode ouvi-lo!

A narrativa acontece no sertão baiano acompanhando a vida das irmãs Bibiana e Belonísia desde a infância até a vida adulta. Elas encontram uma velha e misteriosa faca na mala que está guardada debaixo da cama da avó e acabam sofrendo um acidente com o objeto: uma delas perde a língua.

A partir de então, suas vidas ficam ligadas para sempre, já que a irmã muda passa a se comunicar por meio da outra.

A leitura tem duração de 9 horas e 9 minutos.

Coraline, Neil Gaiman

O filme você provavelmente já conhece. Agora que tal ouvir o livro ? Coraline se muda com seus pais para uma nova casa e em um dia, entediada por não poder sair, encontra uma porta misteriosa e se depara com um lugar macabro. Claro que ela decide entrar.

Ao atravessar para este novo mundo ela se depara com seus pais, mas eles estão um pouco diferentes…

São criaturas pálidas com botões negros no lugar dos olhos. Estão sempre dispostos a lhe dar atenção e fazer suas comidas preferidas. E a nova mãe de Coraline deseja que a filha também substitua seus olhos por botões.

Se arrepie também com essa leitura que tem duração de 3 horas e 59 minutos.

Anne de Green Gables, Lucy Maud Montgomery

A série você já assistiu. Que tal, agora, ouvir o livro?

Anne é uma órfã que foi enviada por engano à fazenda de Green Gables, já que os irmãos Marilla e Matthew tinham a intenção de adotar um menino. Com pena da garota, resolvem mantê-la na fazenda. Com seus longos cabelos ruivos, olhos acinzentados e uma imaginação que lhe permite viver fantasias, Anne traz reflexões e pensamentos pertinentes sobre os obstáculos e as escolhas da vida de qualquer pré-adolescente.

A história, inclusive, já foi citada em uma redação nota mil no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)!

A leitura tem duração de 13 horas e 16 minutos.

O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Bronte

Que tal ler o mesmo livro que a Bella Swan de “Crepúsculo” e ainda adquirir um pouco de repertório cultural ?

Um clássico da literatura inglesa, esta é uma história sombria de paixões e vingança. A narrativa se estende por duas gerações e a obra vai abordar os casamentos arranjados e o racismo a partir da adoção de um garoto, Heathcliff, descrito como um “cigano” de pele escura. Ele é encontrado sozinho nas ruas de Liverpool pela família Earnshaw.

Cathy se tornará seu interesse amoroso e sua ruína durante a leitura que tem duração de 15 horas e 28 minutos.

