Julia Di Spagna Repertório para o Enem: 5 eventos históricos para citar na redação

Um repertório aguçado é fundamental na hora de escrever a redação do Enem – e ele pode estar onde você menos imagina, como nas aulas de História! Conhecer eventos históricos, como revoluções, guerras e marcos culturais, permite ao candidato fazer uma análise crítica sobre questões contemporâneas. Ao construir essa ponte entre presente e passado na redação, é possível enriquecer o texto e demonstrar domínio sobre a realidade brasileira.

Além disso, esses marcos ajudam a fornecer exemplos concretos, contextualizar problemas atuais, fortalecer a tese do texto e embasar propostas de intervenção. Mas, afinal, como selecionar o que pode ser útil para a redação?

A ideia aqui não é tentar adivinhar o tema, mas construir uma base com acontecimentos que podem ser adaptados para diferentes recortes.

O GUIA DO ESTUDANTE conversou com a professora de Redação do Curso Anglo, Daniela Toffoli , e reuniu cinco eventos históricos que podem te ajudar – e muito – a argumentar na redação. Confira abaixo!

1. Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX)

“A Revolução Industrial alterou profundamente as estruturas de trabalho, urbanização e relações sociais, sendo um ponto de partida para análises sobre desenvolvimento econômico, globalização e impacto ambiental.”

Segundo Daniela, esse evento é chave para discutir transformações econômicas, sociais e tecnológicas.

Leia aqui um resumo das três fases da Revolução Industrial e fique por dentro do tema.

2. Abolição da Escravidão no Brasil (1888)

A abolição foi um marco na luta por igualdade e justiça, e, a partir dela, é possível fazer análises sobre avanços e desafios que persistiram na sociedade brasileira.

Também é fundamental para discutir temas relacionados a direitos humanos, racismo e as consequências históricas da escravidão.

Entenda aqui como o mito da democracia racial perpetua o racismo no Brasil.

3. Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

A guerra teve um impacto global, influenciando a geopolítica, direitos humanos e relações internacionais, explica a professora. Embora a redação do Enem foque mais em temáticas nacionais, a Segunda Guerra foi um evento crucial para discutir temas como garantia aos direitos humanos, luta pela paz mundial, além de lições sobre intolerância e autoritarismo.

Leia um resumo sobre a Segunda Guerra Mundial, o conflito mais sangrento da História.

4. Diretas Já (1984)

Este movimento foi um marco na redemocratização do Brasil, simbolizando a luta popular por eleições diretas para presidente após um longo período de regime militar. “As Diretas Já são essenciais para discutir a importância da participação cidadã, a democracia e o poder da mobilização popular na conquista de direitos políticos”, explica Daniela.

Relembre o Movimento das Diretas Já

5. Promulgação da Constituição de 1988

A Constituição de 1988 marcou o fim da ditadura militar e o início de um novo período democrático, sendo crucial para entender o cenário político e social contemporâneo.

Conhecida como a “Constituição Cidadã”, este documento também é essencial para debates sobre cidadania, direitos civis e sociais, democracia e o papel das instituições no Brasil.

